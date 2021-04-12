Посольство Венгрии в Азербайджане расширит сотрудничество с AzTV

Посольство Венгрии в Азербайджане намерено расширить сотрудничество с ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание"

Как сообщает Департамент Международных Связей AzTV, с этой целью Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи встретился с председателем AzTV Ровшаном Мамедовым, передает Day.Az.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и прозвучали различные предложения. Посол сообщил, что министр Иностранных дел и торговли Петер Сиярто дал поручение, целью которого является расширение сотрудничества с AzTV. Он отметил, что министр, будучи в нашей стране с визитом и побывав в гостях на AzTV, вернулся в Венгрию с лучшими впечатлениями об Азербайджане и отдал распоряжение посольству с целью подготовки предложений по развитию сотрудничества с первым каналом Азербайджана.

В ходе встречи подчеркивалась необходимость реализации всех условий договора, подписанного между венгерскими телеканалами "MTVA" и "Duna" и AzTV 17 июля 2020-го года. Особое внимание обращалось на важность принятия конкретных шагов в плане практики и обмена документальными и художественными фильмами.

Председатель AzTV Р.Мамедов, выразив благодарность за внимание, оказанное возглавляемому им телевидению, отметил, что AzTV прилагает много сил для расширения международных связей и добилось больших успехов в плане налаживания тесных отношений с рядом авторитетных каналов мира.

Сообщалось, что в последние 2 года AzTV начало официальное сотрудничество с 7 ведущими телекомпаниями с целью пропаганды Азербайджана на мировой арене.