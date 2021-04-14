Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал находящийся с рабочим визитом в Азербайджане Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи один на один с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне всех этих событий пандемии и прочее. Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно будет провести вовремя. Мы это и делаем, и помешать этому не может ни одна пандемия.

Вы очень правильно сказали, у нас очень диверсифицированы наши отношения в плане политики, экономики, в плане конкретных направлений, и, очень правильно, они абсолютно ничем не отягощены. Мы никому не мешаем и нам старается никто не мешать. Потому что если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать.

Действительно, Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Но это только первый шаг. Мы вчера об этом долго говорили. Я очень рад, что Вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди ой сколько еще работы, тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И Вы должны знать, что в Беларуси Ваши надежные друзья. Наши возможности Вы знаете. Мы сегодня с министрами и специалистами еще раз обсудим. Если мы договоримся, у нас всегда так было, мы всегда реализуем наши договоренности, и свидетельством тому является полумиллиардный товарооборот на сегодняшний день, которого не было до пришествия Вас на пост Президента вообще. Поэтому с точки зрения динамики - это хороший товарооборот.

Что касается наших политических отношений, то трудно сказать, чего нам не хватает или о негативе каком-то. У нас их нет. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям. И я Вам еще благодарен особенно за поддержку и в трудные времена, да и сейчас, по поставкам углеводородного сырья для Беларуси. Нам, может быть, вот я сегодня утром подумал, следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере, очень тонкой, щепетильной в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических, политических событий. Но, тем не менее, нет нерешаемых вопросов. Спасибо Вам за то, что Вы нашли время для того, чтобы обсудить эти вопросы, несмотря на довольно напряженное время для Азербайджана, о котором я только что сказал", - сказал Лукашенко.