"Мы все умрем. Простите за спойлер. Человеческая цивилизация живет в парадигме memento mori - помни о смерти. Любое начинание - великое или малое - завершается одинаково. Умрут все, кто читают этот текст, кто его счастливо не видит, и автор тоже не планирует жить вечно".

Об этом пишет Телеграм-канал Дед-Инсайд.

Day.Az представляет вниманию читателей его пост:

"Милосердная природа позаботилась о том, чтобы люди не жили для смерти, не предавались вечной скорби об ушедших домочадцах или постоянным мыслям о собственной кончине. Для этого она создала множество биохимических инструментов и психологических барьеров. Не будь их, мы бы не встречали сейчас 2021 год. Человечество вымерло бы от скорби. Мы сострадаем по-разному умеренно, в целом достойно глядя в лицо неизбежному.

Кроме армян. Эти умудрились изобрести фантомную генетическую скорбь, да такую сильную, что мне становится стыдно за свою толстокожесть. Я так не умею. Целая нация профессионально скорбит на национальной почве более ста лет. Три поколения прошло, но боль от смерти людей, которых они не видели, никак не утихает. Палок в этот незатухающий костер национальной скорби постоянно подбрасывает тот факт, что количество погибших неуклонно растет в геометрической прогрессии.

Сто шесть лет назад люди тоже умирали, и даже интенсивнее, чем когда-либо. Умерли все. Мои родственники и ваши. Кто-то от старости, кто-то от болезни, кто-то лютой смертью. Но никому еще не пришло в голову сделать этот факт предметом торга. Снимаю шляпу.

Надеюсь, армяне не очень расстроятся, когда до них все же дойдет, что их соплеменники умерли бесплатно".