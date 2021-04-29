Расслабьтесь и постарайтесь получить выгоду!

Время все расставляет по своим местам. Оно дает ответ на вопросы, которые десятилетиями беспокоили миллионы и миллионы людей из самых разных стран. Оно же демонстрирует, кто живет настоящим и будущим, добиваясь процветания для себя и всего региона, а кто цепляется за мифологизированное прошлое, бревном лежа на пути развития и играя демонстративно деструктивную роль. И в этом смысле очень уместным видится сравнение победившего в 44-дневной войне Азербайджана и потерпевшей поражение Арменией.

Страна-оккупант, под контролем которой свыше четверти века находились 20% нашей территории, так и не смогла создать в Карабахе того, что хоть как-то можно было бы назвать условиями для нормальной жизни. При этом, за период оккупации Арменией территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах было уничтожено 63 из 67 мечетей.

Одной только этой цифры достаточно, чтобы понять, с какими жестокими варварами пришлось иметь дело нашей стране. Любящие высокопарно рассуждать о созидательной жилке армянского народа мифотворцы в упор не видели и продолжают не видеть реальных фактов, доказывающих их разрушительные действия, их тактику "выжженной земли". Так поступают только дикари. Истинные же хозяева земли поступают совсем иначе.

Прекрасный пример- освобожденный от армянской оккупации Зангеланский район. Оккупанты включили его в так называемый "пояс безопасности", придумали свое, армянское, название. Но толком создать условия для нормального проживания они там так и не смогли. Поэтому там, в некогда цветущем крае, сводило концы с концами несколько сотен жителей. Нынешняя война, Вторая Карабахская, как ее еще называют, изменила все.

И начало этим колоссальным переменам было положено после того, как 20 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что наши вооруженные силы установили контроль над городом Зангелан. Вскоре после этого, 23 декабря 2020 года, глава государства посетил Зангелан и поднял там флаг Азербайджана. С тех пор и по сегодняшний день, за сравнительно небольшой временной отрезок, проделана колоссальная работа.

Отрадно, что восстановление сел, разрушенных в результате захватнической политики Армении, началось на основе самых современных технологий В частности, в Зангелане заложен фундамент проекта "Умное село". Реализация проекта будет осуществляться в основном по пяти компонентам. Это - жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, "умного сельского хозяйства" и альтернативной энергии.

Если коротко, то там будут построено 200 индивидуальных домов, современные школы, детсады, поликлиники и центры электронного управления, будет сформирована инфраструктура туризма. И все это - с использованием инновативных технологий! В частности, жилые дома, социальные объекты, административные здания и объекты обпита, процессы производства и переработки сельхозпродукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии. Чем не чудо, творимое на наших глазах?! А ведь еще заложен фундамент автомобильной дороги Зангелан - Горадиз, которая имеет стратегическое значение.

Но и это еще не все. Заложен фундамент международного аэропорта в Зангеланском районе. Кстати, взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Физули будет сдана в эксплуатацию уже в этом году. А некоторое время назад в поселке Горадиз был заложен фундамент железной дороги Горадиз - Зангелан - Агбенд. Как справедливо заметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, эта железная дорога соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через Зангезурский коридор.

"В действительности, Зангеиланский район географически расположен в Восточном Зангезурском районе, и, соединив Восточный Зангезур с Западным Зангезуром, откроем железную дорогу в Нахчыван", пояснил глава государства. И это были слова прагматично мыслящего, уверенного в себе и добившегося огромного числа побед политика.

Армении, где до сих пор слышны голоса против реализации данного проекта, лучше отбросить политику провокаций. Ей нужно перестать жить прошлым, научившись наконец глядеть на мир не только с кочки собственного зрения. Ведь, РА уже показала, что она так и не смогла создать что-то похожее на жизнь на оккупированных территориях Азербайджана. Более того, РА прочно закрепила за собой статус самого экономически отсталого государства региона, население которого все сокращается, а внешний долг все растет.

Министр финансов РА Атом Джанджугазян сообщил, что по итогам прошлого года соотношение госдолга к ВВП достигло 63%. Он же, Джанджугазян, подчеркнул, что порогом управляемости рисками госдолга в мировой практике считается 60-процентный уровень долга к ВВП. Таким образом, Армения за этот опасный порог еще в прошлом году перешагнула. А в этом году шагнула еще дальше, увеличив госдолг минимум на 750 миллионов долларов. Соответственно и долг каждого гражданина Армении тоже растет. Так, если в 2019-м госдолг на душу населения составлял 2500 долларов, то в 2020-м он вырос до 2700.

А теперь, давайте посмотрим на показатели Азербайджана. "Прогнозируется, что при ожидаемом восстановлении экономического роста государственный долг сократится до 21,1% ВВП к концу 2021 года и до 20% в следующем. Общие резервы, включая активы ГНФАР, по прогнозам, незначительно увеличатся к концу 2021 года до $50,1 млрд, а при хорошем управлении - до $50,4 млрд через год. По прогнозам, государственный и гарантированный внешний долг сократится до эквивалента 20% ВВП к концу 2021 года и до 18,4% ВВП годом позже", - говорится в отчете.Азиатского банка развития.

И это - еще одно доказательство правильности экономической политики нашей страны и показатель того, что Армении нужно наконец-то понять, что совершенно глупы ее попытки противится неизбежному. Лучше расслабиться и попробовать получить, если не удовольствие, то хоть какую-то выгоду от проектов, которые послужат развитию всего региона. Потому что в противном случае, в скором времени, сама Армения будет мало чем отличаться от тех территорий Азербайджана, что более четверти века были под оккупацией до того, как наша армия их освободила