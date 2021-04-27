Гайдаю и не снилось: «деревянный макинтош» для Армении

"Ну, студент, готовься! Скоро на тебя наденут деревянный макинтош и в твоем доме будет играть музыка...но ты её не услышишь", говорил Федя своему напарнику Шурику в знаменитой гайдаевской кинокомедии. Мировое армянство тоже мечтало услышать в своем доме "музыку", припевом в которой будет фраза президента США про мифический "геноцид". Долго ждали. В последний раз их порадовал Рональд Рейган, аж сорок лет назад. При этом, он позже отказался от своих слов..

Более того, юрист Брюс Фейн, бывший советником Рейгана, заявил, что армянская диаспора, опасаясь разоблачения её собственного обмана , избегает изучения своих архивов и обращения в Международный суд, сообщает русская служба TRT. "Считается, что в ходе Первой мировой войны потери турок-мусульман в восточной Анатолии составили около двух миллионов человек, а потери армян - от 300 тысяч до 600 тысяч человек. Однако армяне периодически увеличивали количество своих жертв", - утверждал Фейн.

Но, такие "мелочи", как историческая правда, никогда не интересовали не мировое армянство, не их покровителей из разных стран мира. Не волнует все это и действующего президента США Байдена, который произнес-таки ласкающее слух американских армян и мировое армянство слово "геноцид". Эту "музыку" не услышали все те армяне, что стали жертвой политических манипуляций и провокаций в Османской империи более ста лет назад. Но специфика ситуации не только в этом.

Никакого волшебника в голубом вертолете, что бесплатно покажет кино и оставит в подарок пятьсот эскимо, в Армении не получили. И грузовик с пряниками в РА тоже не перевернулся. А вот "деревянный макинтош" на РА уже надет. К примеру, эта страна уже перешла черту управляемости рисками госдолга. Дошло до того, что министр финансов РА Атом Джанджугазян сообщил, что по итогам прошлого года соотношение госдолга к ВВП достигло 63%. Он же, Джанджугазян, подчеркнул, что порогом управляемости рисками госдолга в мировой практике считается 60-процентный уровень долга к ВВП.

И проблема никуда не улетучится после того, как Байден произнес то слово, которого мировое армянство так долго ждало, развесив уши. Уже дошло до смешного. Армянские СМИ признают, что президент Турции Эрдоган - руководитель страны-члена НАТО и союзного США государства, который проявляет высокую степень самостоятельности, что и нервирует США. В Вашингтоне, как наконец-то начинает доходить до армянских мифотворцев, применяют различные инструменты для давления на Турцию и уменьшения ее самостоятельности и одним из этих инструментов является вопрос "геноцида армян. То есть Байден прозревают армянские СМИ, использовал в своем обращении слово "геноцид", исход из интересов своей страны, а вовсе не Армении.

Ну и как теперь с этим жить? Образно говоря, музыка звучит, но граждане РА ее не слышат. Соответственно, начался поиск крайнего. Им, по сложившейся в последнее время традиции , был назначен Никол Пашинян и вся нынешняя власть. "Руководимая Николом Пашиняном Армения не в состоянии извлечь пользу из чего бы то ни было. Никол привел Армению к поражению во всех отношениях, лишив нас союзников, друзей и доброжелателей. Как капитулировавшая страна может воспользоваться той или иной благоприятной обстановкой, когда ее продолжает руководить капитулянт?", задается вопросом одно из ереванских изданий.

Другое армянское издание предлагает мысленно вернутся на несколько лет назад и вспомнить про выложенный на YouTube скандальный видеоролик, где фигурирует тот же Джо Байден , на тот момент вице-президент США. В видеоролике, записанном до выступления президента США Барака Обамы 2009 года по случаю "геноцида армян", Байден поведал представителю армянской диаспоры, что бывший тогда президентом РА Серж Саргсян просил его не форсировать с Турцией вопрос признания "геноцида армян", пока Армения ведет переговоры с Анкарой о нормализации дипломатических отношений.

"Прежняя власть, как видим, сама погрязла в предательстве национальных и государственных интересов и у нее просто нет морального права обвинять кого-либо в чем-то", изрекает ереванское издание.. Что лишь доказывает ровно то, о чем мы не раз писали- все эти игры в признание-непризнание мифического "геноцида армян" носят характер шоу. Турции от них, по большому счету, не жарко и не холодно. При этом и Армения никаких преференций не извлекла. На нее давно уже надели "деревянный макинтош, в ее доме звучит музыка, но она ее не слышит".

Акпер Гасанов