Армянскому народу не хватает силы воли и взрослости, чтобы посмотреть на себя со стороны

Несколько дней назад Генассамблея ООН приняла очень важную резолюцию, которая приравняла антисемитизм к терроризму. Резолюцией признано, что антисемитизм является прямой причиной и предпосылкой к террористическим атакам. В резолюцию Глобальной антитеррористической концепции внесен пункт, где сказано, что террористы подпитываются расизмом, неонацизмом, антисемитизмом, исламофобией или антимусульманской нетерпимостью, расовым превосходством, ультранационализмом, ксенофобией и так далее.

Мы можем только приветствовать такое решение. Хорошо известно, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма и еврейских погромов. В этом смысле наша страна уникальна. Еврейский народ, веками незаслуженно гонимый в странах, считающих себя оплотом цивилизации, всегда находил пристанище на азербайджанской земле. Сегодняшние более чем дружеские отношения Азербайджана и Израиля не сиюминутны и определены историческими корнями, а не приходящими и уходящими моментами большой политики.

Любая форма национальной или религиозной ненависти в конечном итоге ведет к террору. К сожалению, Азербайджан знает об этом не понаслышке, сто лет соседствуя с агрессивным государством, проводящим террористическую политику. Что характерно, идеология воспитала в армянском обществе массу фобий и комплексов, формирующих человеконенавистнический взгляд на окружающий мир. Ошибочно считать, что ненавидят в Армении только турок и азербайджанцев. Антисемитизм, широко распространенный в армянском обществе, имеет даже более глубокие психологические корни. Если ненависть к нам подпитана территориальными претензиями, то антисемитские настроения питают комплексы "древности", "первородства", "цивилизаторства" и тому подобное. Даже Холокост, трагедия еврейского народа, является в нездоровых представлениях изобретателей мифа о "геноциде армян" объектом зависти.

Как отмечал ранее на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, нетерпимость армян "направлена не только против Азербайджана и Турции, она обрела более широкий размах. Армения - страна с наибольшим количеством призывов к антисемитизму. Каждый должен был понимать горькие последствия такого подхода, когда в центре Еревана был установлен памятник фашисту Нжде и террористам. Никто и никогда в мировой истории не извлекал выгоды из подобных действий. Чем раньше армянский народ, общество избавятся от этих представлений своих политиков и идеологов, тем лучше". Нужно смотреть в будущее, отметил азербайджанский министр.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель:

"Я приветствую резолюцию ООН. Лучше поздно, чем никогда. Более чем через 70 лет после Холокоста, через 2000 лет погромов и гонений, после изгнания евреев из Испании, Португалии, Франции, Англии, многих земель Германии, Богемии и так далее. После наветов, обвинений, что евреи якобы принесли бубонную чуму, что продали душу дьяволу, что мы чуть ли не враги рода человеческого... Я приветствую это решение, хотя знаю, что за ним стоит не полный отказ многих стран и народов от антисемитизма как такового, а, скорее, лоббирование Израиля и усилия наших, еврейских журналистов, политиков и филантропов (Принятие решения произошло в результате усилий, приложенных израильской делегацией во главе с послом Гиладом Эрданом - Ред.).

Тем не менее, среди народов мира все больше и больше людей осознают всю пагубность антисемитизма, который приравнивается, в моем понимании, к нацизму и любой другой формы национальной или религиозной нетерпимости, фобии, ненависти. Ведь родной сестрой антисемитизма являются фобии и презрение к любому другому народу и конфессии, будь то азербайджанцы, тюрки, мусульмане или кто-то еще. Хочу напомнить, что в этом списке в свое время были и славяне, и цыгане, и многие другие. Нельзя открыть этот ящик Пандоры, думая, что удастся это сделать только один раз и только по отношению к евреям. Нет, ненависть непременно выплеснется и в отношении к другим народам. Так что повторю - лучше поздно, чем никогда.

Решение это принято именно сейчас неспроста. Дело в том, что из Ирана все громче раздаются призывы к уничтожению Израиля. К сожалению, это официальная политика ИРИ. Ненависть к Израилю - это тоже форма антисемитизма, и в этом свете решение ООН очень своевременно.

Что касается Армении, то армянское общество больно различными формами фобий и ненависти - прежде всего, к турецкому и азербайджанскому народам, тюркам в целом, к мусульманам, а также к евреям и Израилю. Так что решение ООН может касаться и этого государства. Но в отличие от Ирана, являющегося мусульманским государством, по причине чего отношение к нему христианского мира гораздо хуже, чем к Армении, армянам многое прощают. На многие деяния армян закрывают глаза и Россия, и США, и Франция, и другие страны Евросоюза. Поэтому не думаю, что это решение ООН как-то отразится на Армении. Наличие этой инициативы и правильное ее использование лоббистами, журналистами может оказать какое-то влияние, но внутри самого общества, думаю, никаких изменений в этом плане не произойдет. Обиженные армяне, проигравшие в войне, потерявшие захваченными ими значительные территории, рассуждают как маленькие дети, считая, что в поражении виноваты не они, а "всемирный еврейский заговор", а если быть точным, то "еврейско-азербайджано-турецкий заговор". Весь мир, дескать, против них ополчился, а они - единственный островок свободы, демократии, процветания и рая на земле.

Армянскому народу не хватает силы воли и взрослости, чтобы посмотреть на себя со стороны и понять, что все их беды были вызваны собственными ошибками и провалами, неправильными ставками на неправильных политиков и главное - неправильным курсом, который выбрала Армения".

Американский журналист Патрик Ланкастер в марте побывал в Армении и рассказал в соцсетях, как столкнулся с фактом антисемитизма в самом центре Еревана. Как пишет The Jewish Press, на площади Республики американец встретил местного жителя, который заявил: "Гитлер убивал евреев, потому что они участвовали в подстрекательстве. Евреи чрезвычайно вредны. Хорошо, если в вашем доме будут жить крысы?" Более того, по словам антисемита, так называемый "геноцид армян" тоже, оказывается, "организовали евреи"...

Напомним, что несколько лет назад Армения вошла в число лидеров по накалу антисемитизма по итогам опроса, проведенного Антидиффамационной лигой (ADL). Эскалация антисемитских настроений в Армении последние месяцы, показала, что за прошедшее время в этой стране ничего не изменилось.

Лейла Таривердиева