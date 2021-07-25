Армения обязана обеспечить безопасный транзит через Зангезурский коридор

Негативное отношение в Армении к перспективам армяно-азербайджанского сосуществования не вызывает удивления. Но если соперничество не утихнет, то мир получит не новую региональную взаимосвязанность, а новый региональный раскол. Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Международного дискуссионного клуба "Валдай", об этом пишет Лоуренс Броерс, программный директор Conciliation Resources по изучению Кавказа.

"В статье 9 Заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, завершающего карабахскую войну 2020 года, говорится, что "все экономические и транспортные связи в регионе" должны быть разблокированы. Поскольку Минская группа ОБСЕ и армяно-азербайджанский мирный процесс при её посредничестве были низвергнуты войной, этот пункт Заявления с тех пор стал единственной темой для дискуссий о послевоенной стабилизации и перспективах мира", - заявил британский эксперт.

Как отмечает автор статьи, большая часть дискуссии сосредоточена на единственном маршруте, прямо упомянутом в Заявлении о прекращении огня, то есть на обязательстве Армении обеспечить безопасный транзит - под контролем Федеральной службы безопасности России - через Сюникскую область на юге страны из основной части Азербайджана в его эксклав в Нахчыване.

"Тот факт, что речь в документе идёт только об этом маршруте, который иногда называют "Зангезурским коридором" в честь используемого и армянами, и азербайджанцами названия исторической области, отражает баланс сил после войны. Президент Ильхам Алиев объявил включение в соглашение о прекращении огня коридора через южную часть Армении историческим достижением Азербайджана", - пишет Броерс.

Британский эксперт подчеркивает, что Статья 9, требующая открытия всех экономических и транспортных связей, открывает возможность преодоления регионального раскола.

"В то время как Азербайджан обеспечит долгожданную прямую связь с Нахчываном, а также с Турцией, для Армении стимулы связаны с прекращением многолетней блокады. Блокада сделала Армению зависимой от узкой и удалённой границы с Ираном и уязвимой в связи геополитическими кризисами границы с Грузией. Открытие нахчыванского маршрута позволит Армении обеспечить железнодорожное сообщение с Россией по маршруту, идущему из Еревана через Нахчыван, через южный Азербайджан в Баку и на север в Российскую Федерацию вдоль побережья Каспийского моря, а не через подверженную погодным катаклизмам дорогу через КПП "Верхний Ларс" в Грузии. Такой маршрут также позволит обеспечить железнодорожное сообщение с Ираном через Джульфу в Нахчыване, а не по горной дороге через Мегри. Армения также может стать транзитной зоной для торговли между Ираном и черноморским регионом", - считает он.

В статье сообщается, что этот план отображён на карте после первой послевоенной встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Москве 11 января.

"Тогда лидеры договорились с Президентом Владимиром Путиным о создании рабочей группы во главе с вице-премьерами России, Армении и Азербайджана. Этой группе было поручено разработать предложения по инфраструктурным проектам, обеспечивающим реализацию статьи 9. В позитивном ключе это можно представить как выигрышный вариант и для России, и для Армении, и для Азербайджана с сопутствующими выгодами для Турции и Ирана. Грузия в долгосрочной перспективе тоже выиграет от стабилизации и экономического процветания в регионе. Эти планы вновь открытого Южного Кавказа лежат в основе чёткого "формата 3 + 3", охватывающего новое распределение обязанностей между тремя национальными государствами региона и тремя соседними региональными державами", - заявил Броерс.