Места для Минской группы ОБСЕ в геополитике Южного Кавказа больше нет

10 ноября 2020 года Президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении было подписано трехстороннее Соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе, положившее конец армяно-азербайджанской войне в этом регионе Южного Кавказа. Итоги войны и сам этот документ существенно трансформировали геополитический ландшафт в этой части Евразии и заложили предпосылки еще более существенных сдвигов тектонических плит баланса сил в этом регионе в самом ближайшем будущем, которые будут иметь серьезные последствия для судеб континента.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

Как отметил профессор, после подписания Соглашения от 10 ноября Минская Группа ОБСЕ отошла на второй план или вообще утратила всякое влияние на этот процесс.

"Сегодня официальный Ереван при активной поддержке высших политических структур Европейского Союза всячески пытается реанимировать значимость данной структуры и вернуть переговоры с Азербайджаном в ее формат, который на протяжении 30 лет обеспечивал Армении возможность безнаказанной оккупации исконных азербайджанских территорий. Естественно, Кремль не желает для себя такой перспективы... Следовательно, дальнейшее присутствие Минской группы ОБСЕ на Южном Кавказе для Кремля крайне нежелательно", - заявил наш собеседник.

Политический аналитик полагает, что России вполне достаточно, объединившись с Азербайджаном и Турцией, которая (для тех, кто не помнит) также является страной-участницей Минской группы ОБСЕ, объявить о выходе из состава данной структуры, что автоматически будет означать прекращение ее существования.

"Понятно, что главным бенефициаром в случае принудительного роспуска Минской группы ОБСЕ будет Азербайджан, который в лице своего Президента Ильхама Алиева совершенно четко, конкретно и категорично сформулировал свою позицию по послевоенной ситуации в Карабахе и вокруг него: нагорно-карабахский конфликт полностью исчерпан и стал частью истории, такой политико-географической дефиниции как Нагорный Карабах больше не существует, а есть Карабахский экономический регион в составе Азербайджана. Иными словами, роспуск Минской группы ОБСЕ закрепит политические итоги недавней армяно-азербайджанской войны.

Турция, как заявил ее президент Реджеп Тайип Эрдоган при подписании Шушинской декларации о союзнических отношениях с Азербайджаном 15 июня 2021 года, всегда и всецело будет поддерживать позицию официального Баку на международной арене, в чем бы она ни заключалась. Россия, похоже, также не имеет желания далее поддерживать агонию Минской группы ОБСЕ, дальнейшее формальное присутствие в составе которой не принесет для Кремля никаких дополнительных политических дивидендов, но может стать причиной существенных убытков. При таком раскладе карт места для Минской группы ОБСЕ в геополитике Южного Кавказа больше нет.

"Cостоявшиеся во второй декаде июля визиты в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также председателя ЕС Шарля Мишеля в Ереван и Баку свидетельствуют о том, что сейчас на заоблачных высотах геополитики идет большая торговля вокруг дальнейшей судьбы Минской группы ОБСЕ", - резюмировал Олег Кузнецов.