Армяно-американские мечты: почему МГ ОБСЕ мертва и не воскреснет?

Можно использовать политкорректное, но жесткое выражение "двойные стандарты", а можно отбросить все витиеватости и указать, что перед нами пример откровенного дипломатического хамства. Это я сейчас про действия посольства США в Армении. Оно позволило себе совершенно неуместные формулировки, комментируя запрос корреспондента Новости Армении - NEWS.am "относительно заявлений Президента Азербайджана о том, что "нагорно-карабахского конфликта более нет"".

Уже в самом запросе армянского СМИ заложена манипуляция. Ведь, в оригинале фраза Президента Азербайджана звучала иначе. Азербайджан положил конец длительной оккупации наших территорий со стороны Армении. Поэтому сейчас время думать о мире. Мы к этому готовы", заявил глава нашего государства в ходе встречи с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

То есть Президент Азербайджана, назвав причину 44-дневной войны, а она состояла в нежелании армянской стороны подчиняться нормам международного права и резолюциям ООН, делать шаги к мирному урегулированию конфликта, лишь сфокусировал внимание на бесспорном факте победы азербайджанской армии. Она освободила семь ранее оккупированных районов и ныне в каждом из них, включая Шушу, реет азербайджанский флаг.

И, как бы не возмущалась армянская сторона и ее зарубежные покровители, нет уже не только армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, но и Нагорного Карабаха. Есть Карабах. На основании подписанного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены. И это безупречное с юридической точки зрения решение, поставившее точку в различных спекуляциях на данную тему.

При этом, добившись главной поставленной задачи, наша страна сейчас занята восстановлением всего того, что было варварски разрушено армянской стороной. Своими силами восстанавливает, не прося ни у кого помощи. При этом, официальный Баку, руководствуясь целью установления долгосрочного и прочного мира в регионе, неоднократно делал конкретные предложения о мире к армянской стороне. В частности, предлагалось начать процесс взаимного признания границ.

Да, это долгий процесс, но любая долгая дорога начинается с первых шагов. А именно их не хочет делать официальный Ереван. Но, те же США ни словом, ни делом не осуждают подрывные действия армянского руководства. В ответе посольства США в РА армянскому СМИ, по крайней мере, нет ни слова осуждения в адрес официального Еревана.

А что там есть? "Как отмечалось в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, США считают, что для решения остальных вызывающих обеспокоенность проблем необходимы дополнительные усилия", говорится в ответе посольства США в Армении на запрос корреспондента Новости Армении - NEWS.am. Общее, замечу, заявление, без указание конкретики. Какие еще дополнительные меры, помимо предложенных азербайджанской стороной шагов к миру, нужны?!

Идем далее. Армянское СМИ решило узнать, считает ли посольство США в РА, что можно говорить об упразднении МГ ОБСЕ? "Особое внимание следует уделить вопросу всестороннего и стабильного окончательного урегулирования, основываясь на хорошо известных сторонам принципах. Мы продолжаем призывать стороны как можно скорее восстановить политический диалог высокого уровня под эгидой Минской группы ОБСЕ", указано в ответе американской стороны.

А это уже совсем иное дело. Перед нами доказательство синхронности действий американских посольств в Армении и Азербайджане. Как известно, посол США в нашей стране Эрл Литценбергер отказался недавно посещать Шушу в составе делегации из послов свыше 40 стран мира, аккредитованных в Баку. Боле того, в ответ на просьбу Haqqin.az дать вразумительный ответ по поводу такого демарша, был получен лаконичный, но очень невнятный ответ, больше похожий на раздраженную отписку.

"Мы не комментируем детали, связанные с графиком посла или причинами, по которым он не может посещать определенные мероприятия. Хотим отметить, что в пятницу в Баку были представители ряда дипломатических миссий, которые не смогли поехать в Физули и Шушу", заявили в посольстве США в Азербайджане. И это было, мягко говоря, удивительно.

Потому, что все помним, что в конце января министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером. Как и положено в ходе такого рода встреч, имел место обмен комплиментами. И посол США поздравил М.Джабарова по случаю обеспечения территориальной целостности Азербайджана, подчеркнул важность установления устойчивого мира в регионе.

Кроме того, Э.Литценбергер отметил готовность американских компаний участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, в частности отметил их заинтересованность в управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий. Как видим, есть огромная разница между январскими словами американского посла и его июльскими действиями.

И вот сейчас, после заявления посольства США в Армении, становится ясно, что в Вашингтоне жаждут возродить ту самую МГ ОБСЕ, которая продемонстрировала свою неэффективность. Она, по сути, не только не ввела санкций против страны-оккупанта, но и не оказала никакого давления на официальный Ереван, что позволило ему чувствовать себя уверенно в бессмысленных переговорах.

Проще говоря, США, являясь одной из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, несут прямую личную ответственность за то, что так долго длилась оккупация 20% территорий нашей страны. Они, не оказывая давления на оккупантов, сделали неизбежной войну. Кроме того, нельзя забывать и о том, что именно США, являясь страной-сопредседателем МГ ОБСЕ, являлось единственным государством в мире, которое официально оказывало ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам. Все это давно и окончательно лишило США морального права указывать официальному Баку на что-либо. Наша страна сама освободила свои земли, вопреки планам тех же США. Она сама же и будет определять на каких условиях и с кем выстраивать отношения, руководствуясь своими национальными интересами и планами по установлению долгосрочного мира в нашем нестабильном регионе.

Акпер Гасанов