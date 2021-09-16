ГПС провела учения на Каспии с целью пресечения террора и диверсий

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики провела учения в Каспийском море.

Как сообщили Day.Az в ГПС, тактические учения на тему "Обезвреживание диверсионных групп и обеспечение морской безопасности подразделениями ГПС путем поисковых операций диверсий при пресечении против морской инфраструктуры Азербайджанской Республики на Каспийском море" были проведены с 13 по 15 сентября.

В учениях были задействованы пограничные сторожевые корабли береговой охраны, вертолеты, БПЛА, спецоборудование по выявлению ОМП и его компонентов, катера-амфибии.

Учения были проведены по 7 тактическим эпизодам в 3 этапа, задачи учений были успешно выполнены.