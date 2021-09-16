Турция совместно с Азербайджаном и Ираном обратилась в ЮНЕСКО с призывом объявить «Год Ахи Эврена»

"Мы совместно с Азербайджаном и Ираном подготовили и представили соответствующие документы для объявления ЮНЕСКО "Года Ахи Эврена".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на мероприятии "Собрание творческих людей по стопам Ахи Эврена" в Кыршехире.

"Ахи Эврен родился в городе Хой - ныне город в Иране, его детство прошло в Азербайджане, впоследствии он переехал в Анадолу, жил и творил в Кайсери, Конье, Денизли, а затем в Кыршехире. Государства, основу которых заложили наши предки, строились не только мечом", - отметил глава турецкого государства.