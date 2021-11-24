Le Monde: Израиль призывает к большей твердости в отношениях с Тегераном

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Еврейское государство, представленное на конференции в Бахрейне в эти выходные, не верит, что политика сдержанности США приведет к возобновлению иранской ядерной сделки.

Луи Имбер (Иерусалим, корреспондент)

На искусственном острове, где стоит отель Four Seasons в Манаме, столице маленького королевства Бахрейн, советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата находится на дружественной территории. В этой высокой башне, возвышающейся над деловым районом и водами Персидского залива, бывший сотрудник Моссада, израильской службы внешней разведки, в воскресенье 21 ноября провел редкое упражнение в публичной дипломатии.

Эяль Хулата, 45-летний доктор физики и джазовый трубач-любитель с тонким голосом, не любит быть в центре внимания. Но это удел так называемых Авраамских соглашений, которые в 2020 году позволили нормализовать отношения Израиля с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Марокко и, что еще более запутанно, Суданом. На Манамском диалоге, ежегодном форуме, организованном Международным институтом стратегических исследований (IISS), британским исследовательским центром, г-н Хулата проповедовал твердость в отношении Ирана, своим партнерам по Персидскому заливу и великому американскому общему спонсору.

Израиль обеспокоен возобновлением международных переговоров по ядерной программе Ирана, запланированных на 29 ноября в Вене. Эти медленные переговоры, начавшиеся в апреле, зашли в тупик после избрания в июне нового президента Ирана Эбрахима Раисси. Тем временем Израилю волей-неволей удается скрывать свои разногласия с американским союзником, пытаясь спасти все, что можно, от соглашения 2015 года. Но по мере приближения крайнего срока их разногласия становятся очевидными.

Хулата публично выразил их в воскресенье, сказав, как мало верит еврейское государство в сдержанность демократической администрации в отношениях с Тегераном, которая должна способствовать заключению сделки. "Иран не уступит ничего только потому, что мы их вежливо попросили. Режим так себя не ведет", - сказал он.

Выход США из ядерной сделки в 2018 году побудил Тегеран ускорить свою программу. Это результат политики "максимального давления", инициированной администрацией Трампа против Тегерана в тесном сотрудничестве с Израилем. Для Израиля этот эффект бумеранга не оправдывает ни ослабления санкций, которые по-прежнему давят на Тегеран, ни прекращения тайных операций против его ядерных объектов и атак на его ретрансляторы в Сирии, Ираке и Ливане. "За эти годы было проведено несколько кампаний давления на Иран (...), и они были успешными, чтобы заставить Иран изменить свою политику", - сказал он. Если венские переговоры провалятся, как ожидает Израиль, или увенчаются успехом, еврейскому государству придется дольше ждать. Во вторник премьер-министр страны Нафтали Беннет заявил, что "даже если [ядерное] соглашение будет возобновлено, Израиль не будет связан" его условиями.

На форуме в Манаме, грандиозном мероприятии, объединяющем политическую элиту и элиту безопасности стран Персидского залива, просаудовский лагерь чувствует себя как дома. Эта встреча практически не оставляет места для конкурирующих или противоречивых голосов с Ближнего Востока, таких как голоса Ирана, Турции и Катара. Большая часть аудитории разделяет опасения г-на Хулата. Она оказала холодный прием Ллойду Остину, министру обороны США, который приехал подтвердить, что Вашингтон не отстраняется от региона, несмотря на приоритет, отдаваемый Азии и сдерживанию китайской мощи.

Роберт Мэлли, специальный посланник Госдепартамента по Ирану, не добился большего успеха. Возможно, он опасается, что переговоры в Вене снова завязнут в трясине или приведут лишь к туманному промежуточному соглашению. Редкий инакомыслящий, пожилой принц Турки аль-Сауд, бывший глава саудовской разведки, напомнил г-ну Хулату, что если Иран и воюет против Израиля, то во имя оккупированного Иерусалима. Он сказал, что еврейскому государству было бы неплохо признать суверенитет палестинского государства, если оно действительно хочет снизить напряженность в регионе. И, в целом, Израиль пока остается единственной ядерной державой на Ближнем Востоке.

Иран чувствует, что находится в сильной позиции

Тем не менее, Тегеран считает, что худшее из кризиса уже позади. Китай импортировал более 500 000 баррелей иранской нефти в день в 2021 году, несмотря на санкции США. Страна чувствует свою силу в регионе и может быть довольна тем, что ее ядерная программа приближается к порогу, когда для получения бомбы потребуется только политическое решение и короткий срок в несколько месяцев. Поэтому американские дипломаты изо всех сил стараются скрыть свой пессимизм. "Администрация опасается, что не сможет контролировать напряженность в регионе в течение месяцев, необходимых для достижения соглашения в Вене", - отмечает аналитик Джозеф Бахут из Американского университета Бейрута в коридорах Манамы.

Госдепартамент сделал много шума из двух совместных заявлений, выпущенных с Советом сотрудничества стран Персидского залива, в которых указывалось, что арабские монархии стоят за его переговоры с Тегераном. Они могут быть готовы принять ядерную сделку, что отличается от их критики после сделки 2015 года.

Через несколько дней эмиратская делегация должна посетить Иран, поскольку Тегеран заявляет о своем желании улучшить торговые отношения с соседями. Монархии Персидского залива меньше обеспокоены ядерной угрозой Ирана, чем его ракетами и неприятными возможностями его региональных военизированных ретрансляторов - двумя темами, которые были осторожно обойдены стороной на переговорах в Вене.

"Последние шесть месяцев администрация США только и говорит израильтянам, что надо молчать и не нападать на Иран", - сказал прессе Марк Фицпатрик, специалист по распространению ядерного оружия из IISS.

Ранее на этой неделе несколько неназванных американских чиновников сообщили газете New York Times, что Вашингтон предупредил своего израильского союзника. Приписываемые ей атаки на иранские ядерные объекты (бесчисленное количество в 2020 году, последняя крупная произошла в апреле на объекте в Натанзе, как раз в момент начала венских переговоров) считаются контрпродуктивными. Они подтолкнут Тегеран к восстановлению и ускорению своей программы.

Отсутствие четких красных линий

После падения в июне бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху его преемники продемонстрировали свою добрую волю по отношению к Вашингтону. Они сделали все, чтобы дистанцироваться от выступлений г-на Нетаньяху против американских переговоров с Тегераном. Это усмотрение направлено на восстановление двусторонних отношений, ослабленных беспрецедентной близостью, поддерживаемой "Биби" с администрацией Трампа.

Сам израильский аппарат безопасности проявляет расчетливое терпение. По данным военной разведки, даже если Тегеран пополнит свои запасы расщепляющихся материалов, ему все равно потребуется около двух лет для создания действующей бомбы. Израильские эксперты не пришли к единому мнению по поводу этих сроков: они могут составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Главное - не подпитывать чувство срочности, которым пронизаны переговоры в Вене. "Они не хотят давить на Вашингтон, чтобы заключить плохую сделку слишком быстро", - говорит Шира Эфрон, аналитик израильского Института исследований национальной безопасности, посетившая Манаму.

В воскресенье Хулата вновь подтвердил, что Израиль "по-прежнему готов защищать себя в случае необходимости" и "не позволит Ирану стать пороговой страной". Однако он отказался уточнить, на каком этапе еврейское государство будет вынуждено вновь нанести удар по ядерным объектам Ирана. Что касается американских посланников в Манаме, то они мало чем успокоили своих региональных партнеров, придерживаясь мантры, высказанной Бреттом Макгурком, координатором Белого дома по Ближнему Востоку: Вашингтон "не позволит Ирану приобрести ядерное оружие". Это способ не проводить четких красных линий, оставляя при этом открытой угрозу бомбардировки иранских объектов в качестве последнего средства, если дипломатия не даст результатов.