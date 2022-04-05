Герои апрельских боев 2016 года заставили нас поверить в себя

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

На примере многолетнего армяно-азербайджанского конфликт мы за прошедшие тридцать лет не раз убеждались в том, что мир дорогого стоит и рождается в муках. В муках, потому что это непростые, заключенные в скобки противоречий процессы, здесь требуются, безусловно, эксклюзивные подходы, позволяющие найти точки соприкосновения и договариваться о взаимных обязательствах.

Мы были свидетелями того, как с конца 80-х годов Армения, вначале как Армянская ССР, а затем как независимое государство педалировала жесткое и радикальное противостояние. Потому что с конца 80-х годов создавались и вооружались незаконные формирования и боевые группы. Они создавались как своеобразные "плацдармы" с целью вывести процессы в плоскость горячего столкновения. И они добились своего. У них была своеобразная мотивация. Армяне всегда считали Кавказ зоной своего "исторического пребывания", хотя все хроники, энциклопедии, исторические справочники содержат достаточно информации о том, что армяне - это пришлый этнос в нашем регионе, переселенный сюда по результатам русско-иранских войн. Армяне отрицают эту легко доказуемую историческую данность.

Как Азербайджан не пытался урегулировать вопрос мирным путем, армянская сторона все же подвела дело к войне в начале 90-х годов, которая унесла очень много жизней, нанесла огромный ущерб азербайджанским городам и селам, нашей инфраструктуре. Положение нашей республики становилось все хуже и хуже. Это было продиктовано еще и тем, что страной руководили неопытные политики, занимавшиеся авантюрными экспериментами, а отсутствие у них интеллекта и навыков государственного управления привело к тому, что Азербайджан оказался в очень тяжелом положение. И если бы не возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева, все это могло закончиться трагично, вплоть до потери государственности.

После возвращения к власти Гейдара Алиева и с избранием Президентом Ильхама Алиева Азербайджан направил усилия в мирное русло, но достижение мира не состоялось, потому что противная сторона была далека от примирения и делала все, чтобы закрепить итоги агрессии начала 90-х и застолбить за собой стратегическое преимущество. Гейдар Алиев вел интенсивные переговоры с руководителями Армении, попытки решить конфликт политико-дипломатическим путем продолжил Ильхам Алиев. Президент страны вел переговоры с военными преступниками и проходимцами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но армянская сторона под различными предлогами постоянно пускала мирные переговоры под откос. Было отчетливо видно, что та же Минская группа ОБСЕ, которая должна была быть на страже переговорной дисциплины, содействует в этом армянской стороне. Давала о себе знать явная профанация со стороны международных организаций. Но официальный Баку все годы настойчиво требовал продолжения мирных переговоров. Президент Ильхам Алиев в одном из интервью говорил, что очень верил в силу международного сообщества и международной дипломатии, однако разуверился в них.

Так что апрель 2016 года - это точка отсчета. Армения, которая постоянно устраивала провокации на оккупированных территориях и вдоль государственной границы, пыталась создать видимость перманентной эскалации и невозможности достижения мира. Нам говорили, что мы должны смириться с потерей территорий. В августе 2014 года, в 2015 году, а затем и в апреле 2016 года армяне настолько зарвались, что начали масштабно провоцировать обстановку. Результатом стало то, что Азербайджан совершил мощный спурт и освободил значительные территории. Это был момент истины для нас и сигнал для агрессора о том, что все армянские игрища, все безуспешные попытки напугать нас бессмысленны, и если противник настроен воевать, то мы готовы. Мы убеждали Минскую группу в том, что нужно всеми силами избежать войны, но нас не услышали. И мы показали новую методологию ведения войны, сказали новое слово в боевых действиях. За неполные четыре апрельских дня 2016 года Азербайджанская армия нанесла противнику ощутимый удар.

К сожалению, внешние силы тогда не допустили, чтобы контратака Азербайджана дошла до своего логического завершения. Но мы смогли показать, что Армении следует задуматься над тем, стоит ли продолжать эскалацию. И дальше, когда осенью 2020 года мы освободили свои территории, мы убедились, что в портфеле Еревана не было ничего, что бы свидетельствовало бы о том, что в Армении готовились к мирному сосуществованию с Азербайджаном. За эти годы они потратили огромные средства на строительство подземных коммуникаций, бункеров, оборонительных сооружений, эшелонированных редутов, чтобы в случае войны остановить Азербайджанскую армию. Но все это не помогло. Все могли убедиться в том, насколько правильную тактику и стратегию избрал Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Ответ Азербайджана, данный за 44 дня на очередную провокацию Армении, оказался очень убедительным, сильным, и враг был разбит наголову.

Это тот самый сюжет, начало которого было написано в апреле 2016 года.

Мы расставили все по местам в регионе, своими силами обеспечили реализацию международного права, разбили голову армянскому фашизму, ответили врагу за каждого убитого солдата и мирного жителя. Те, кто пошел с открытым забралом на хорошо окопавшегося врага в апреле 2016 года, были героями. Они не забыты. Эти ребята заставили нас поверить в свои силы, мощь и способность вести современную войну с применением последних технологий. В этом плане неординарные события 2016 года имели особое значение. Это был симбиоз политических и военно-технических решений. Необходимо также подчеркнуть, что нахождение высоты Лелетепе, освобожденной в ходе апрельских боев, под азербайджанским контролем сыграло ключевую роль в наращивании контрнаступления.

Обращает на себя внимание безответственность армянских лидеров, которые не вынесли никаких уроков из событий 2016 года. Увидев боевую мощь Азербайджанской армии, они должны были внести коррективы, но не сделали этого. Саргсян почивал на лаврах первой войны, считал, что его армия непобедима.

С другой стороны, показательным считаю тот факт, что сразу после апрельских боев 2016 года Президент Ильхам Алиев распорядился о восстановлении села Джоджуг Марджанлы. Азербайджан еще раз продемонстрировал, что отдает предпочтение мирным инициативам. Возрождение Джоджуг Марджанлы показало, что Азербайджан - за мирные решения, он стремится к стабильности, спокойствию. Но, к сожалению, армянская логика и мораль этого не восприняли и не оценили. За что Армения и поплатилась осенью 2020 года.

Апрель 2016 года - это время возрождения наших надежд и планов, которые через четыре года были блестяще реализованы и привели к великой победе.