https://news.day.az/politics/1488749.html Дружба между Сербией и Азербайджаном прочно основана на взаимном уважении между нашими народами - заявление МИД
Дружба между Сербией и Азербайджаном прочно основана на взаимном уважении между нашими народами - заявление МИД
Дружба между Сербией и Азербайджаном прочно основана на взаимном уважении между нашими народами.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Сербии в Twitter.
"Самые теплые поздравления по случаю знаменательного юбилея - 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Дружба между Сербией и Азербайджаном прочно основана на взаимном доверии и уважении между нашими народами", - говорится в публикации.
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