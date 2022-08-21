Дружба между Сербией и Азербайджаном прочно основана на взаимном уважении между нашими народами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Сербии в Twitter.

"Самые теплые поздравления по случаю знаменательного юбилея - 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Дружба между Сербией и Азербайджаном прочно основана на взаимном доверии и уважении между нашими народами", - говорится в публикации.