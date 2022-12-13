Последние данные о ситуации в Лачинском коридоре

Акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО) в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе продолжается уже второй день, сообщает во вторник командированный в Шушу корреспондент Trend, передает Day.Az.

Всю ночь участники акции не расходились, продолжали скандировать свои лозунги.

Они призывают генерала Волкова явиться на место протеста, чтобы высказать ему свои требования.

Акция продолжается более 30 часов.

Российские миротворцы, в свою очередь, помимо живой изгороди, установили также деревянную перегородку между протестующими и миротворческим составом.

Более подробную информацию можно получить, посмотрев видеорепортаж.