Азербайджанский народ справедливо обеспокоен незаконной эксплуатацией природных ресурсов страны.

Как передает Day.Az об этом сказал во вторник командированному в Шушу корреспонденту Trend заместитель главного редактора газеты "Azernews" Орхан Амашов.

"Очевидно, что люди справедливо обеспокоены незаконной эксплуатацией природных ресурсов страны. Они здесь уже более 24 часов и провели бессонную ночь. Я абсолютно уверен, что люди готовы оставаться здесь до выполнения своих требований. Они хотят поговорить с генералом Волковым", - сказал он.

Амашов указал на то, что российские миротворцы не выполняют своих обязанностей должным образом.

"Их мандат вытекает из заявления от 10 ноября 2020 года, где в статье 5 говорится, что они должны осуществлять контроль за режимом прекращения огня. Но там не сказано, что российские миротворческие силы имеют право препятствовать входу граждан Азербайджана в зону их ответственности, которая является азербайджанской территорией, суверенной частью Азербайджана. Они ведут себя неподобающе. Лачинский коридор явно используется не по назначению. Совершенно очевидно, что азербайджанские ресурсы были вывезены из той части страны, которая в настоящее время находится под контролем российского миротворческого контингента, и отправлены в Армению через Лачинский коридор", - сказал он.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.