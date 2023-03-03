Община Западного Азербайджана жестко ответила Пашиняну

Община Западного Азербайджана ответила премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Общины, сегодня в своем выступлении в Германском совете по международным отношениям (DGAP) в Берлине премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался исказить призывы предоставить изгнанным из Армении азербайджанцам возможность вернуться в свои дома как нечто, затрагивающее территориальную целостность и суверенитет Армении.

"Мы хотели бы напомнить премьер-министру, что этническая чистка является преступлением против человечности и что безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома является основным правом человека.

Обеспечение возможности возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома является обязательством Армении, вытекающим из Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о правах человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и многих других важных международных документов.

Обеспечение прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, является неотъемлемым условием для поддержания мира и безопасности в регионе.

Мы сформулировали нашу концепцию мирного, безопасного и достойного возвращения и представили ее общественности. Вновь призываем премьер-министра Пашиняна немедленно начать переговоры с Общиной в рамках соответствующего международного процесса, чтобы обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении Общины.