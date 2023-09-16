Сахиба Гафарова рассказала о поддержке Арменией агрессорского сепаратизма с трибуны G77 + Китай

Международное сообщество должно поднять свой голос против агрессорского сепаратизма и решительно осудить подобную незаконную деятельность. Нельзя терпеть сепаратизм в современном мире, который стремится к миру, процветанию и устойчивому развитию.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на общих обсуждениях саммита G77+Китай в Республике Куба, говоря о шагах, принятых Арменией в направлении обострения ситуации в регионе.

Отметив, что сегодня Азербайджан выступает с инициативой процесса по нормализации и подписания мирного соглашения с Арменией на основе норм и принципов международного права, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что это единственный путь добиться долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Спикер подчеркнула, что на фоне искреннего подхода Азербайджана к процессам, Армения нарушает ранее достигнутые договоренности, поддерживая сепаратизм на территориях Азербайджана, продолжает военно-политические провокации против суверенитета и территориальной целостности нашей страны.