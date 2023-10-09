Пашинян больше не хочет иметь дел с сепаратистами?

Автор: Лейла Таривердиева

Как известно, в мире всем, даже тем, кто ни за что не найдет на карте Карабах, 28 сентября армянские сепаратисты объявили о самороспуске самопровозглашенного образования под названием "НКР". Это как раз тот случай, когда говорят: не было, не было и вдруг не стало. И без того не имевшее никакого статуса и никем не признанное образование прекратило существование уже и в воображении самих сепаратистов.

Баку проявил добрую волю и позволил выбросившей белый флаг шайке самораспускаться до 31 декабря, но только где-нибудь подальше от Азербайджана. То есть до конца года, несмотря на окончательное закрытие проекта, Шахраманян и его "кабинет" как бы остаются при должностях. Звучит, конечно, смешно, но это их, армянские дела. Мы только наблюдаем. Для Азербайджана было важно получить на руки документ о самоликвидации сепаратистского проекта, чтобы в будущем, если где-то в мире вдруг объявится какое-то "правительство в изгнании", к нему не могли бы очень уж серьезно отнестись недруги Баку.

Армянские блогеры с возмущением пишут о том, что бывшие "президент", "депутаты" и прочие "чиновники" Карабаха, которым было позволено покинуть Азербайджан в связи с их непричастностью к военным преступлениям, этническим чисткам и геноциду азербайджанского народа, остались без работы и без зарплаты. Теперь, прибыв на родину несостоявшегося "миацума", они начали требовать от армянского правительства продолжать выплачивать им зарплату до конца года, потому что до 1 января они вроде как еще работают на провалившийся проект.

Опять же, звучит все это очень странно, будто на улице Ачаряна в Ереване объявили день открытых дверей. Армяне поймут, о чем речь.

Сепаратистские деятели привыкли за тридцать лет, что Армения финансировала проект, не жалея средств. Только за последние три года правительство Пашиняна перечислило сепаратистам один миллиард долларов. Огромные деньги. И вдруг все закончилось. Шахраманян и Ко, видимо, ожидали, что их встретят в Ереване с музыкой и отблагодарят за заслуги. Все-таки, столько лет работали на проект и хотели бы уйти на покой с персональной пенсией. Но выяснилось, что они для матери-Армении отработанный материал. В каком-то смысле, Араику с Бако больше повезло - их в тюрьме хотя бы кормить будут, а оставшимся на свободе пораженцам придется несладко. Потому что в Армению они вернулись не героями, а теми, кто поднял белый флаг. Понятно, что белый флаг армянам все равно пришлось бы поднимать, не сегодня, так завтра. Шахраманяну просто не повезло, что точка была поставлена именно на нем.

Само собой, Ереван платить отказался. Капитулянтам объяснили, что в Армении и так находится куча карабахских армян, которых надо прокормить, им тут еще беглых "президентов" не хватало. Все, что могут предложить Шахраманяну и Ко, это коробка гуманитарной помощи и место в палатке.

Как бы все это комично не выглядело, но один интересный момент в этой ситуации имеется. Заметно, что правительство Пашиняна усиленно пытается дистанцироваться от сепаратистов, стряхнуть их с довольствия и откреститься от всего, что они могут предпринять в дальнейшем. Согласно армянским источникам, прибывшие в Армению сепаратистские деятели устраивают собрания, что-то обсуждают, решают, как дальше жить. Не исключено, что капитулянты пристроятся к оппозиции или создадут какую-то свою партию, разумеется, оппозиционную Пашиняну. Проект "НКР" закрыт, и платить им зарплату дальше у Еревана нет никаких оснований, а тем более подкармливать социально взрывоопасную группу. Пашинян, по всей видимости, не хочет больше, чтобы его правительство ассоциировалось с Карабахом. Во всех смыслах. И в плане финансирования, и в плане организационной поддержки. Вопрос закрыт полностью, и покровители Еревана, исходя из новых реалий, посоветовали Николу именно это.

А может, не посоветовали, а сам дошел до истины. Хотя, напомним, именно его правительство перечислило сепаратистам за три послевоенных года рекордное количество долларов. Что же, все меняется - тогда было выгодно изображать союзника Ханкенди, теперь лучше делать вид, что Шахраманяна впервые видишь.

Честно говоря, интересно наблюдать за тем, как внутри Армении постепенно закипает котел. С прибытием, как утверждается, более ста тысяч человек, Ереван получил головную боль в виде резко возросшего оппозиционного электората. Никто не знает, как с ними быть. Они не являются беженцами, так как имеют паспорта Республики Армения. Они не являются также внутренне перемещенными лицами, потому что прибыли с территории другого государства. Фактически, это граждане Армении, которые тридцать лет незаконно проживали на территории другой страны. Касается это и перебравшихся в Ереван бывших "чиновников". Они не могут рассчитывать ни на какие привилегии, так как "государство", которое они представляли, самораспустилось. Для чего был нужен срок до 1 января? Видимо, для того, чтобы суметь получить что-то в Армении. Да хотя бы выходное пособие в связи с "увольнением".

Но Армения больше платить не хочет. Проект "миацум" закрыт, и Пашинян, думается, понимает, что попытка реанимации этой идеи на каком бы то ни было уровне закончится для его страны и его власти плачевно.