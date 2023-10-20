Спасение шкуры Шахраманяна дело рук самого Шахраманяна

Автор: Лейла Таривердиева

Последний из глав сепаратистов Карабаха, которому довелось побыть "президентом" всего ничего, приступил ко второй части операции по спасению своей, пардон, бесценной шкуры.

28 сентября, как известно всему миру, Самвел Шахраманян подписал бумагу, согласно которой прекращает существование проект под названием "НКР" и распускается "аппарат". Конечно, как сама должность Шахраманяна, так и его подпись под нелегитимными бумагами ничего не значат. Никакой "НКР" как не было, так и не стало. Но для соблюдения формальных процедур, которые закрыли бы рты многим в мире, заставить "президента" подписать такой документ было необходимо.

Избираясь "президентом", Шахраманян не думал, что для него все закончится так скоро. Хотя Баку и предупреждал, он верил, что Азербайджан не пойдет на антитеррористическую операцию, испугавшись Москвы, Парижа, Вашингтона, Лихтенштейна или кого-нибудь еще. Когда стало ясно, что расчет оказался неправильным, было поздно что-то менять. Оставалось только спасать себя любимого. Сегодня Шахраманян рассказывает в Ереване, что, подписав "указ", спасал армянских детей, но на самом деле он спасал свою шкуру и шкурки своих соратников. Армянским детям ничего не угрожало, а вот его дела и дела его "кабинета" могли бы быть очень плохи. Не подпиши он бумагу, сидел бы сейчас на одних нарах с Араиком, Рубиком и Бако.

Почему Шахраманян три недели молчал, а запел только сейчас? Все просто.

Во-первых, он рассчитывал, что он и его ближайшее окружение будут продолжать получать зарплату от правительства Армении до обозначенного в "указе" 1 января 2024 года. А дальше будет видно. Однако Никол Пашинян переиграл ненавистных ему карабахцев, отказавшись продолжать выплаты. Нет "НКР" - нет и денег. Самвел очень обиделся, стал собираться со своими соратниками, строить планы против Пашиняна. И все бы ничего, но выяснилось, что своим "указом" он сохранил нелегитимные должности только за собой и ближайшим окружением, а все прочие "госструктуры" распустил.

И вот тут переходим к "во-вторых". Если Шахраманян и Ко еще имели возможность что-то доказывать Пашиняну, огромная масса работников опереточных "госструктур", не могла предъявлять никаких претензий, потому что их уволили. Они то перемещались в Армению в твердой уверенности, что госбюджет Армении будет продолжать их кормить, а тут такой удар в спину от "президента"... Как утверждают армянские источники, работники "госструктур" составляют почти семьдесят процентов от переехавших из Азербайджана в Армению. Узнав, как их предали, точнее - кинули, перебежчики взбунтовались против Шахраманяна. И ему теперь приходится снова думать о спасении шкуры, на которую покушаются уже свои. И своих он боится даже больше, чем азербайджанцев. Самое худшее, что могло с ним случиться, не подпиши он капитуляцию, была бы тюрьма. Но как армянин, он знает, на что способна разгоряченная армянская толпа. Что он делает? Он морочит армянам голову.

В пятницу карабахские армяне атаковали так называемое "представительство Карабаха в Армении", ворвались туда и стали требовать своих прав. Вышедший к протестующим Шахраманян заявил, что во всей истории с "указом" есть некая тайна, некие моменты, которые он не может огласить публично. И все, что должен знать народ, это то, что он спас их от страшной расправы, потому что, "если бы война прекратилась через час, они бы вошли в город и убили детей". "Они" - то есть азербайджанская армия. Всю правду об обстоятельствах капитуляции он пообещал рассказать по телевизору, загадочно уточнив, что "республика арцах не упразднена" и что в его "указе" есть и положительные моменты.

Не упразднена? Правда?

Иногда становится жаль армянский народ, которому постоянно морочат голову, толкая на глупости и преступления. Сам народ, несмотря на всю свою усиленно продвигаемую древность, так и не научился за десять тысяч лет отличать добро от зла. Поэтому не удивимся, если толпа поверит в очередную сказку. Не удивимся, если где-то объявится "правительство в изгнании", а массы начнут требовать очередного "миацума".

Что это будет за сказка, будет видно. Возможно, сам Самвел джан еще не придумал, как будет морочить армян. Он попытался отложить обсуждения на следующую неделю - толпа отказала. Если бы не большое количество полицейских, она бы не просто отказала, но еще и показала. Сейчас толпе нужно довольствоваться только мрачным предупреждением, что ему, мол, много чего есть, что им сказать, но все это "таит в себе большую угрозу для дальнейшей судьбы" Армении и Карабаха. То есть он владеет какой-то страшной тайной, разглашение которой приведет к концу армянского проекта. Шахраманян, похоже, собирается потеснить Пашиняна в кресле спасителя Армении. В конце концов, до Пашиняна Арменией правили карабахские сепаратисты, ей не привыкать.

Дальнейшая судьба Карабаха уже определена на многие десятилетия и даже века вперед. Никакие откровения Шахраманяна не смогут ее изменить. Что касается судьбы Армении, то, продолжая в подобном духе, наводнившие страну толпы сепаратистов действительно могут поставить ее существование под угрозу. В одном Шахраманян прав - у армян "есть одна родина - Республика Армения, и они не имеют право ставить под угрозу ее судьбу".

По тому, как ведет себя официальный Ереван, по глупым и растерянным действиям и заявлениям Пашиняна видно, что Армения действительно не в себе. Сейчас для армян наступил момент истины - либо полученное путем геноцида и отъема территорий у соседей образование останется государством, либо в регионе произойдут серьезные пертурбации. Чтобы не произошло последнего, вся эта возня с "республика арцах не упразднена" должна прекращаться. Шахраманян утверждает, что спасает Армению? Тогда он выбрал для этого неправильную тактику.