Антисемит Эрик Земмур

Автор: Байрам Эльшадов

Антисемит и расист Эрик Земмур решил напомнить о себе после провала на президентских выборах во Франции. Политический лузер решил словить хайп на теме войны между Израилем и Палестиной.

Так, в беседе со СМИ Земмур заявил, что Израиль якобы "помогал Азербайджану в нападении на армянский народ". Забавно, поскольку до формулировки "нападение на армянский народ" еще не додумался ни один кормящийся на деньги армянского лобби французский политик. Видимо новая методичка не успела дойти до Елисейского дворца, поскольку ее подхватил на полпути политик, ранее не раз замеченный в антисемитизме.

Понимает ли Эрик Земмур, что клевета на еврейское государство ему дорого обойдется? Ведь наверняка действующий президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется оплошностью своего возможного конкурента на следующих президентских выборах и через подконтрольные СМИ широко растиражирует ляп Земмура. И тем самым мсье Эрик лишится даже призрачного шанса на успех в будущей политической схватке.

Сам того не понимая Эрик Земмур дал новый повод для того, чтобы подтвердить правильность обвинений в его адрес. Напомним, два года назад на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста, депутат французского парламента заявила, что риторика Эрика Земмура усугубляет проблему антисемитизма во Франции. Кроме того, главный раввин Франции Хаим Корсиа публично назвал Земмура антисемитом.

Ранее сообщалось, что правый популист Эрик Земмур, выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах во Франции в 2022 году, если кого и напугал, то скорее евреев Запада, нежели предполагаемых политических противников. "Расистский популизм опасен для Европы, откуда бы он ни исходил. Нам грустно видеть, что человек еврейского происхождения, представитель народа, больше всех народов пострадавшего от расизма, использует расизм в политических целях", - сказал "НГР" президент Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Эта оценка прозвучала в ответ на просьбу прокомментировать слова, которыми некоторое время назад охарактеризовал Земмура главный раввин Франции Хаим Корсиа. В телеэфире на вопрос журналиста: "Расист ли Эрик Земмур?" Корсиа ответил: "Конечно, антисемит, очевидно, расист!" Раввин убеждает публику, что не следует распространять на Земмура право свободного высказывания мнений. Духовный лидер французских иудеев уверен: настолько радикальные, преисполненные нетерпимостью политические взгляды противоречат как Конституции Пятой республики, так и Священному Писанию, которое предписывает "не притеснять пришельца".

Необычность ситуации, повергшей в замешательство иудейских лидеров страны, состоит в том, что Эрик Земмур по происхождению - еврей. Возникает вопрос - насколько низко пасть должен человек, чтобы ради того, чтобы оставаться в фаворе армянского лобби нести несусветицу даже против страны, где проживает большинство представителей твоей национальности?

На примере Эрика Земмура видим, что такое возможно...