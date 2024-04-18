Двойное налогообложение доходов между Азербайджаном и Турцией будет отменено

Между Азербайджаном и Турцией отменяется двойное налогообложение в отношении налогов на доходы.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос будет обсуждаться на завтрашнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в области ветеринарии".

2. Законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

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