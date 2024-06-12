МИД Азербайджана выразил соболезнования Кувейту
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Кувейту.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "Х".
"Мы глубоко опечалены известием о пожаре в городе Мангафе в Кувейте, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В это трудное время Азербайджан находится рядом с братским и дружественным Кувейтом", - говорится в публикации.
Напомним, что пожар в многоэтажном жилом доме в городе Мангаф в Кувейте унес жизни 41 человека. Во время пожара серьезно пострадали 15 человек.
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