МИД Азербайджана выразил соболезнования Кувейту

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Кувейту.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "Х".

"Мы глубоко опечалены известием о пожаре в городе Мангафе в Кувейте, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В это трудное время Азербайджан находится рядом с братским и дружественным Кувейтом", - говорится в публикации.

Напомним, что пожар в многоэтажном жилом доме в городе Мангаф в Кувейте унес жизни 41 человека. Во время пожара серьезно пострадали 15 человек.

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