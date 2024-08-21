Призывы к бойкоту SOCAR: непоследовательность и двойные стандарты

Автор: Абдул Керимханов

Главный редактор Day.Az

После государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджан и новости о том, что "Газпром" и "SOCAR" договорились о расширении стратегического партнерства, некоторые граждане Украины в соцсетях стали распространять призывы бойкотировать автозаправки SOCAR.

Мягко говоря, вызывают удивление подобные призывы, учитывая что полномасштабная война между РФ и Украиной идет с февраля 2022 года. При этом официальный Киев все это время продолжал и продолжает соблюдать соглашение о транзите газа с Россией от 2019 года. Невозможно даже представить себе, чтобы во время Второй карабахской войны Азербайджан имел какие-либо экономические отношения с Арменией. Однако украинская сторона почему-то требует от членов ЕС больше не импортировать российский газ и нефть. Это просто нонсенс!

В результате масштабной наступательной операции, начавшейся 6 августа в Курской области, Украина установила контроль над газоизмерительной станцией ​​"Суджа". Почему же Украина не уничтожает этот объект? Тем самым вопрос поставок российского газа в Европу снялся бы сам собой. Очевидно, Украине необходимо проводить более последовательную политику в области энергетики и безопасности, а не искать виновных то тут, то там.

Что касается Азербайджана, то наша страна на протяжении всего периода российско-украинского конфликта занимала справедливую позицию, придерживаясь принципам территориальной целостности и суверенитета государств. В то время как Армения начиная с 2014 года открыто заняла антиукраинскую позицию, голосуя против Украины в ООН и других международных площадках. А с 2022 года Ереван помогает России уклоняться от западных санкций, поставляя туда всю необходимую продукцию. Однако Украина не только не разорвала дипломатические отношения с Арменией, но даже и не понизила уровень отношений с этой страной. Что это, если не двойные стандарты?

В самые сложные моменты российско-украинской войны именно Азербайджан протянул помощь Украине, оказав ей последовательную гуманитарную и энергетическую помощь. Первая помощь была доставлена уже через три дня после начала войны - 27 февраля. На территорию Украины была доставлена гуманитарная помощь общим весом около 137 тонн медикаментов, медицинского оборудования и медикаментов. Эта традиция за 11 месяцев войны продолжается в широком масштабе, расширился и ассортимент гуманитарной помощи. Сюда входят продукты питания, лекарства, товары медицинского назначения, оборудование, генераторы и трансформаторы. Кроме того, исполнительные власти Баку, Гянджи и Сумгайыта, являющихся побратимами разных городов Украины, отправили в эту страну медицинские расходные материалы, продукты питания, одежду, товары для ухода за детьми.

И за это Азербайджан получает вот такой "ответ". Оказывается, мы должны свою внешнюю политику строить исключительно из интересов Украины. Оказывается, мы должны отказаться от добрососедских отношений, хотя региональная политика Азербайджана строится исключительно в этом направлении.

Если Украина воюет с Россией, то это не значит, что мы должны объявлять России войну. Когда Азербайджан воевал с армянскими оккупантами, мы не требовали ничьей помощи для противостояния агрессору и не выставляли никому условия. В том числе и Украине.

По логике украинской стороны, раз официальный Тегеран поставляет России дроны, то Азербайджан не должен строить отношения и с Ираном? Хочется обратиться к людям в Украине, которые предъявляют такие претензии Азербайджану - вы хоть понимаете что-то во внешней политике, слышали о геополитических интересах той или иной страны?

Стоит напомнить, что когда территории Азербайджана были под оккупацией армянских сепаратистов, бывшее украинское руководство принимало в Киеве экс-президента Сержа Саргсяна, который лично участвовал в ходжалинской резне и у которого руки обагрены в крови. По логике бойкотеров Азербайджан должен был игнорировать украинские товары и выставлять Украину врагом?

А чем являются в глазах Украины европейские страны, которые продолжают получать российский газ? Причем по ТЕРРИТОРИИ САМОЙ УКРАИНЫ.

Год назад на 74-м саммите НАТО министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил президента Украины Володимира Зеленского о том, что нужно быть более благодарным западным союзникам за предоставленную помощь. "Знаете, мы не Amazon, - я сказал им это в прошлом году, после того как ехал 11 часов, чтобы получить список", - заявил тогда в сердцах министр обороны Великобритании.

Надо уметь быть Благодарными, товарищи... Надо.