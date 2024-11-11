Автор: Лейла Таривердиева

В Баку начинает работу 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29

На подготовку этого, одного из крупнейших в мире мероприятий у Азербайджана было не так уж много времени, но он справился. Была проведена просто гигантская организационная работа, задействованы структуры и службы всех уровней. Подготовка шла по четко разработанному плану, все сегменты работали как часы и с большим энтузиазмом.

Главным местом проведения СОР29 является Бакинский олимпийский стадион, территория которого разделена на зоны. Отметим, что решение о проведения COP29 именно на Бакинском олимпийском стадионе было принято после консультаций с ООН и с учетом опыта предыдущих конференций. На территории стадиона создана обширная инфраструктура, обеспеченная современным оборудованием. В соответствующих зонах будут работать Саммит по борьбе с изменением климата, проводиться двусторонние и многосторонние встречи, пленарные заседания, располагаться офисы делегаций. Организаторы позаботились также о питании, отдыхе и безопасном передвижении участников.

Одним словом, сделано все, чтобы обеспечить деловую и комфортную атмосферу, в которой можно будет эффективно решать очень непростые проблемы, стоящие перед планетой.

Много работы в преддверии конференции было также у Государственной миграционной службы, которая совместно с Оргкомитетом COP29 и Азербайджанской операционной компанией COP29 проводила мероприятия по упрощению процедур миграционной регистрации, повышению осведомленности, а также оперативному решению вопросов, которые могут возникнуть при въезде в страну и выезде из нее. В соответствии с Соглашением, подписанным между правительством Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции ООН по изменению климата, срок регистрации для участников COP29 продлен с 15 до 30 дней. Эти послабления распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в страну по визе COP29 или без визы, прошедших регистрацию в Секретариате Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (НККЦ) по климатическому финансированию. Азербайджанское председательство COP29 выдвинуло 14 инициатив, охватывающих такие темы, как связь между климатической деятельностью и целями устойчивого развития, коридоры зеленой энергии, хранилища зеленой энергии, гармония для устойчивости климата, чистый водород, сокращение метана в органических отходах, зеленая цифровая деятельность и так далее. Кроме того, в качестве одной из инициатив предусмотрено создание Фонда действий по климатическому финансированию. В период председательства нашей страны на COP29 внимание также будет уделено проблемам малых островных государств, которые больше всего страдают от негативных последствий изменения климата и менее всего в них виноваты.

С ростом актуальности климатических проблем и их политизацией растет и число участников СОР. Азербайджан имеет достаточно успешный опыт в организации крупных форумов. Но столь масштабных, как СОР29, нашей стране еще проводить не доводилось. Открывающаяся сегодня климатическая конференция ООН - первый подобный опыт. И уже можно прогнозировать, что он будет успешным. Нет никаких сомнений, что СОР29 в Баку пройдет на высоком уровне и итогом почти что двухнедельных встреч и обсуждений станут решения, которые помогут сдвинуть с мертвой точки реализацию первостепенных задач на пути к спасению планеты.

Отметим, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР берет свое начало в 1988 году, когда по решению ООН была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая в 2000-м представила результаты своего исследования по актуальному состоянию глобального климата и его перспективам. Эксперты МГЭИК доказали антропогенный характер глобального изменения климата и призвали к решительным действиям по его предотвращению. В 1992 году в Рио-де-Жанейро была подписана Рамочной конвенции ООН и была учреждена Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP (Conference of the Parties).

На сегодня COP это единственная международная площадка для всемирного обсуждения проблем глобальных изменений климата. Председательство в ней избирается согласно ротации от одной из региональных групп. В 2024 году пришла очередь проводить саммит группе Восточной Европы, и в начале декабря 2023 года страной-хозяйкой СОР29 единогласно был избран Азербайджан. Стоит напомнить, что в ходе СОР28 в Дубае при выборе места проведения следующей конференции сложилась беспрецедентная ситуация, вызванная причинами геополитического характера. После длительных обсуждений и шагов, предпринятых рядом выдвинувших свои кандидатуры стран, выбор пал на Азербайджан. Впервые местом проведения Всемирного климатического саммита выбрано государство, не являющееся членом Евросоюза. И уже в третий раз подряд он стартует в нефтегазодобывающей стране. Предыдущие два приняли Египет и ОАЭ. и что самое примечательное - СОР30 пройдет в Бразилии, так же ускоренно наращивающей добычу нефти.

Именно богатые углеводородные ресурсы нашей страны стали одним из инструментов давления на Баку в связи с выбором Азербайджана местом проведения СОР29. Практически сразу, как стали известны результаты голосования, поднялась волна критики. Через пару месяцев она достигла беспрецедентных масштабов. Несмотря на то, что СОР уже в который раз проводится в нефтегазодобывающей стране, никогда еще страна-хозяйка не подвергалась такому давлению. При том, что на долю Азербайджана приходится только 0,1 процента от общего объема мировой эмиссии, пропаганда попыталась превратить его чуть ли не в главного виновника изменений климата.

"Озеленение" мировой энергетической повестки не означает вытеснения из нее традиционных источников энергии и немедленного отказа от добычи нефти и газа. Как бы не были высоки цели декарбонизации, реальность такова, что мир еще долго будет нуждаться в углеводородном топливе. А борцов за декарбонизацию отправляем в США, новый президент которых недвусмысленно дал понять, что собирается решить финансовые проблемы Америки за счет ее богатых нефтяных ресурсов. США входят в стойку главных виновников климатической катастрофы, и предлагаем борцам за экологию и прочим демагогам попробовать давить на Вашингтон. Набрасываться на маленький Азербайджан, реализуя оплаченную услугу, просто и удобно. Посмотрим, будут рвать на себе тельняшки крикуны от различных "зеленых" движений и станут ли они требовать от Европы прекратить импорт американского СПГ и нефти. Заранее можем делать ставки, что на это у них не хватит духу. К тому же, за наезд на Штаты им вряд ли кто-то заплатит. Иное дело Азербайджан - тут желающие оплатить услуги грязной пропаганды всегда найдутся.

За последние десятилетия потребности в традиционных энергоносителях в мире только росла. А проблемы, возникшие в последние два года из-за геополитической турбулентности, еще более усилили ажиотаж. К 2060 году мировая экономика рассчитывает перейти к полной декарбонизации. О реальности достижения этой цели можно поспорить, судя по тому, что потребность в ископаемом топливе в мире растет. Особенно в Европе, являющейся застрельщицей процесса зеленого перехода.

Как заявил в своем выступлении на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в начале марта Президент Ильхам Алиев, богатые углеводородами страны нельзя обвинять в этом и дискриминировать. Они не виноваты, что у них есть нефть и газ. "В противном случае мы увидим своего рода разделительные линии между производителями нефти и газа и теми, у кого нет этих ресурсов", - сказал глава государства.

Тот факт, что Азербайджан является нефтегазодобывающей страной, не может служить препятствием для организации климатических обсуждений и развития зеленой энергетики. 2024 год был объявлен в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира. Один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как "Страна с чистой окружающей средой и зеленым ростом". В соответствии с этим приоритетом ведется работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению озеленений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии. Азербайджан поставил цель сократить до 2030 года по сравнению с базовым (1990) годом эмиссию парниковых газов на 35 процентов, а до 2050 года - на 40 процентов. Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и транспортировка зеленой энергии на мировые рынки является приоритетом энергетической политики Азербайджана. Баку ставит целью увеличить к 2030 году долю ВИЭ в установленной мощности производства электроэнергии до 30 процентов.

Достижению этих целей послужит реализация крупномасштабных проектов на освобожденных от армянской оккупации территориях. Превращение этих территорий в зону с нулевыми выбросами стает вкладом Азербайджана в улучшение единой экосистемы планеты. В целом страной подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании с зарубежными компаниями по проектам выработки 10 ГВт солнечной и ветровой энергии, реализация которых позволит осуществить плавный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, не нанеся вреда национальной экономике, а также обеспечить зеленой энергией европейских потребителей.

По прогнозам Минэкономики Азербайджана, уже к 2025 году доля ненефтяного сектора в ВВП составит 72,9 процента. А в 2026 году по сравнению с 2021 годом в Азербайджане планируется увеличение объема ненефтегазового экспорта на 85 процентов.

Таким образом, можно констатировать, что нефтегазодобывающая страна - Азербайджан в скором времени выйдет в лидеры зеленого перехода в регионе. Думается, этот факт будет по достоинству оценен участниками СОР29 в Баку.