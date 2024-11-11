https://news.day.az/politics/1705859.html Премьер-министр Королевства Бутан прибыл с визитом в Азербайджан Премьер-министр Королевства Бутан Церинг Тобгей 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Премьер-министр Королевства Бутан прибыл с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Королевства Бутан Церинг Тобгей 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.
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