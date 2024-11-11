Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан

11 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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