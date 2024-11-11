https://news.day.az/politics/1706243.html Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан - ФОТО 11 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан - ФОТО
11 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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