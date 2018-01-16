Сытые чиновники Армении продолжают насмехаться над голодающим народом

На днях вице-премьер Армении Ваче Габриелян сделал для себя большое открытие. Ему сообщили, что в Армении есть проблема недоедания, или, как он говорит, "есть скрытый голод, когда люди едят, но не получают необходимое количество питательных веществ и витаминов".

Но интересно другое. Теперь, чтобы граждане Армении насытились, Ваче Габриелян делает очень серьезный шаг: не кормить голодных, а писать стратегические программы "Стабильное развитие и Армения-2030", в которых будут представлены все мишени, закрепленные относительно этой проблемы. Проблемы касаются продовольственного обеспечения, голода и недоедания, и в этом документе будут отражены соответствующие мишени. А как только отразятся, граждане Армении сразу станут сытыми.

Как говорят знающие люди, Ваче Габриелян еще кое-что прекрасно знает. По его глубокому убеждению, голод не имеет какого-либо отношения к бедности. Мол, виноваты в этом особенности национальной кухни и диетические привычки людей. То есть, армяне изначально любили умирать с голоду и приводить свою пищу в соответствие с этой целью.

Кстати, по статистическим данным, в Армении недоедание составляет около пяти процентов, переедание или ожирение - 14 процентов. И, как отмечают эксперты, вице-премьер Ваче Габриелян занимает свое прочное место среди этих 14 процентов.

Садиг Ахмедов