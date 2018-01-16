Эльмар Мамедъяров встретится с главой МИД Армении и сопредседателями МГ ОБСЕ - ДАТА, МЕСТО

16 января 2018 12:11

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 18 января встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Об этом говорится в сообщении МИД страны, распространенном во вторник.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в польском городе Краков", - говорится в сообщении.

В заседаниях также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщил ранее Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, во время последней встречи глав МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Армении Эдварда Налбандяна в Вене были проведены интенсивные и конкретные обсуждения по имеющимся предложениям в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"В продолжение интенсивных и субстантивных переговоров было достигнуто соглашение о проведении во второй половине января 2018-го года встречи на уровне министров иностранных дел", - отметил Гаджиев.

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