Администрация Президента: Между азербайджанцами и проживающими в Азербайджане армянами никакого конфликта нет

Политика геноцида, проводимая армянами против азербайджанского народа, коснулась и национальных культурных и исторических памятников. Об этом в четверг на международной научной конференции "100-летие геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период" сказал старший консультант отдела по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Джейхун Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что находящиеся в Армении многие мечети, исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу, разрушены. "Полностью разрушены и мечети в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе. Это еще раз показывает масштаб и сущность геноцида, совершенного армянами против азербайджанского народа", - сказал Мамедов.

Мамедов подчеркнул, что при этом сегодня в центре Баку находится армянская церковь, которая охраняется государством.

"С одной стороны, политика геноцида, совершенного Арменией против азербайджанского народа, с другой стороны, политика, осуществляемая Азербайджаном. Разница очевидна", - сказал он.

Мамедов добавил, что в Азербайджане сегодня проживают армяне, и между азербайджанцами и армянами, живущими в Азербайджане, никакого конфликта нет.

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