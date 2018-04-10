МИД Азербайджана простил йеменского блогера и не стал включать его в "черный список"

Гражданин Йемена, блогер Нада Ахмед Алт Аль-Нахди обратился с письмом в МИД Азербайджана, попросив не включать его в список нежелательных лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, сообщили во вторник в МИД.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в письме к МИД блогер выразил уважение к законам, суверенитету и территориальной целостности в рамках международно признанных границ Азербайджана.

Отметив, что не был заранее информирован о последствиях незаконного визита, блогер подчеркнул, что визит на оккупированные Арменией азербайджанские территории никоим образом не служит целям поощрения незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и принес извинения правительству и народу Азербайджана за поездку на оккупированные территории.

В своем письме блогер также отметил, что в будущем он воздержится от подобных поездок на оккупированные территории Азербайджана.

Обращение йеменского блогера было изучено в соответствующем порядке и принято решение не включать его имя в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в "черный список" МИД Азербайджана.

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