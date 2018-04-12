Как армянские деньги Washington Post до истерики довели

The Washington Post накануне выборов президента в нашей стране выступила с желчной редакционной статьей, авторы которой (к сожалению, не названы) попытались иронизировать на тему на тот момент еще не начавшегося голосования. В качестве "изюминки" был избран факт проведения через две недели после выборов в Баку этапа Гран-при "Формулы-1" и приглашения на него Кристины Агилеры. Авторы вертятся вокруг этого факта и так и эдак, каким-то образом привязывая все это к теме выборов и делая из этого далеко идущие выводы.

Удивительно, что большинство членов редколлегии The Washington Post, которым приписывается авторство материала, вряд ли могут быть настолько осведомлены в вопросе выборов в далеком Азербайджане. Желчь и ирония вовсе не в стиле этого издания, когда вопрос не касается собственно Соединенных Штатов. А выборы в Азербайджане ну никаким боком к интересам США отношения не имеют. То есть, Штаты, конечно, имеют интерес в регионе, но вряд ли им интересна дестабилизация и радикализация, которые являются альтернативой нынешней власти. Или интересна? Если судить по редакционной статье американского издания, то волей-неволей напрашивается положительный ответ.

Так уж сложилось, что "демократия" для нашего региона в понимании некоторых кругов на Западе - это хаос, а порядок и стабильность - диктатура. Если в стране нет народных протестов, если народ не озлоблен и не жаждет крови властей, значит в ней, по логике "цивилизованных стран", царит автократия. Вариант, что народ действующие власти могут вообще-то просто устраивать, не рассматривается. С этой точки зрения соседняя Армения, как не забавно это звучит, оказывается намного выше Азербайджана в рейтингах демократии. Там народ постоянно против чего-нибудь протестует, выйдет на площади, покричит и расходится. И не важно, что при этом ничего не меняется - Армения идет на дно, нищает и пустеет, власти безнаказанно воруют, серьезные их противники сидят по тюрьмам или подвергаются жестоким репрессиям, в стране царит полицейский произвол и полное беззаконие. И так далее. При всем при этом Армения в глазах прогрессивного человечества остается "демократической" страной. Смешно? Смешно.

Наверняка, в определенных, в том числе проармянских кругах Штатов сегодня с ностальгией вспоминают "демократию" начала 90-х, когда Азербайджан стоял на краю развала, а республикой правили неучи и мошенники, превратившие ее в проходной двор.

Еще одним очень примечательным моментом в редакционном опусе The Washington Post является излияние желчи по поводу предоставления азербайджанским государством бесплатных квартир журналистам. Во-первых, это как бы личное, внутреннее дело страны. Во-вторых, бесплатные квартиры получили и многие горлопаны, регулярно критикующие власти, что, по идее, должно было бы "демократами" только приветствоваться, но почему-то не приветствуется.

Двойные стандарты настолько прочно укоренились в западной политике по отношению к нашему региону, что мы уже перестали удивляться. Было вполне ожидаемо, что до и после президентских выборов в Азербайджане поднимется волна "демократических" истерик. Это уже стало недоброй традицией, и очень обидно, когда ей начинают следовать такие уважаемые издания, как The Washington Post. К сожалению, приходится говорить об ангажированности материала. Такие статьи не появляются сами собой, в них обязательно присутствует в той или иной форме армянский след. Все в этом мире продается и покупается, а денег и влияния у армянства достаточно.

Благодаря нашим соседям, миф о демократической и независимой западной прессе за последнее десятилетие полностью рассеялся.

И "Формула-1" с Кристиной Агилерой тут ну совсем не причем.

Зульфугар Ибрагимов