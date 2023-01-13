Популярный блогер не удержал штангу в прямом эфире

Стример Mizkif во время показательной тренировки не удержал штангу и уронил её на себя в прямом эфире, чем напугал своих поклонников и случайных зрителей. Блогер хотел побить личный рекорд, но немного не рассчитал силы. Вместе с Mizkif в зале находились несколько его друзей, которые страховали блогера. Они же и спасли его от трагедии, передает Day.Az со ссылкой на Секреты фирмы.

Mizkif поднял около 143 кг. Он успешно взял вес один раз, но захотел повторить - чтоб наверняка. Стремление похвально, но оно сыграло с ним злую шутку.

На повторении штанга с весом и выскочила из его рук и упала на тело. Друзья тут же помогли блогеру поднять и зафиксировать штангу.

В итоге стример отделался по большей мере испугом - основной удар штангой пришёлся на нижнюю часть туловища, а не на верхнюю, где рёбра. Сам Mizkif даже не прервал трансляцию и заверил, что с ним всё в порядке.