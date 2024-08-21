Жених узнал о желании невесты изменить одну деталь во внешности

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал о желании невесты изменить одну деталь во внешности и задумался о расставании. Девушка захотела увеличить грудь.

Автор поста написал, что два года помолвлен с девушкой по имени Лора. Жених отметил, что до встречи с ним его невеста сделала себе пластическую операцию по коррекции формы груди, которая после вмешательств выглядела естественно. "Мы говорили на тему пластических операций и оба пришли к выводу, что они не нужны, когда это начинает заходить слишком далеко и выглядеть неестественно", - сказал мужчина.

За время их отношений, по словам героя истории, его возлюбленная сделала еще одну операцию на грудь. "Имплантаты, которые стоят у нее сейчас, подходят ей и выглядят естественно, но теперь Лора хочет новые. И все было бы хорошо, но теперь она планирует сделать огромную грудь, которая будет непропорциональна ее телу", - возмутился автор.

Мужчина признался, что был шокирован и расстроен решением невесты. "Проблема не только в неестественной внешности, что беспокоит и злит меня. Слишком большие имплантаты могут нанести вред здоровью, а сама операция сама по себе несет риски", - подчеркнул он.

Автор истории рассказал, что пригрозил невесте расставанием в том случае, если она все же сделает операцию. "Я никогда не думал, что мне придется принять такое решение, но мне кажется, что я ее больше не знаю", - заключил он.

В комментариях многие поддержали решение автора поста. "Она имеет право сделать операцию на грудь. Ее тело - это ее выбор. Вы также имеете право не принимать это", - написал один из комментаторов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!