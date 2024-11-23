https://news.day.az/popularblog/1709885.html Леди Гага выпустила новую песню - ФОТО Леди Гага выпустила песню "Disease", которая стала первым лид-синглом из ее седьмого альбома. Необычные образы в тёмных тонах и мрачный поп - всё в стиле певицы. @celebrinews
Леди Гага выпустила новую песню - ФОТО
Леди Гага выпустила песню "Disease", которая стала первым лид-синглом из ее седьмого альбома.
Необычные образы в тёмных тонах и мрачный поп - всё в стиле певицы.
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