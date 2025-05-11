https://news.day.az/popularblog/1751849.html Гарри и Меган попали в объективы камер на концерте Бейонсе Принц Гарри в ковбойской шляпе появился со своей супругой Меган Маркл на концерте певицы Бейонсе. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six. Принц Гарри и Меган Маркл посетили выступление Бейонсе, которое прошло в рамках тура "Cowboy Carter" на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.
Гарри и Меган попали в объективы камер на концерте Бейонсе
Принц Гарри в ковбойской шляпе появился со своей супругой Меган Маркл на концерте певицы Бейонсе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.
Принц Гарри и Меган Маркл посетили выступление Бейонсе, которое прошло в рамках тура "Cowboy Carter" на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Герцог Сассекский пришел на мероприятие в черной футболке, серой рубашке и зеленой шляпе в ковбойском стиле.
Супруга принца Гарри выбрала синее платье с открытыми плечами. Меган Маркл показала в Instagram кадры, где ее муж целует ее в щеку на концерте.
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