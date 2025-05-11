Гарри и Меган попали в объективы камер на концерте Бейонсе

Принц Гарри в ковбойской шляпе появился со своей супругой Меган Маркл на концерте певицы Бейонсе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.

Принц Гарри и Меган Маркл посетили выступление Бейонсе, которое прошло в рамках тура "Cowboy Carter" на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Герцог Сассекский пришел на мероприятие в черной футболке, серой рубашке и зеленой шляпе в ковбойском стиле.

Супруга принца Гарри выбрала синее платье с открытыми плечами. Меган Маркл показала в Instagram кадры, где ее муж целует ее в щеку на концерте.