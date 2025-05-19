Австралийскую и американскую актрису Николь Кидман заподозрили в анорексии из-за внешности на новом видео.

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился на странице журнала The Hollywood Reporter в Instagram.

57-летняя звезда посетила в Лос-Анджелесе премьеру сериала "Девять совсем незнакомых людей", где исполнила главную роль. Она выбрала для мероприятия блестящий черный костюм, который состоял из надетого на голое тело приталенного жакета с глубоким декольте и расклешенных брюк. Также артистка уложила волосы в конский хвост и дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках и кожаными перчатками.

Пользователи сети высказались о ролике в комментариях. "Такая худая", "Голова слишком большая для тела", "Покормите ее кто-нибудь, пожалуйста", "Анорексия", "Ожившая восковая фигура", "Выглядит ужасно", "Анорексия в блестках - хватит это нормализовать и боготворить", - заявили юзеры.