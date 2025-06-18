Курение возвращается в моду

Курение вновь вернулось в моду в 2025 году.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли обозреватели The New York Times.

Согласно материалу, за последние несколько месяцев звезды принялись так или иначе демонстрировать различные атрибуты курения в своих работах. Певица Бейонсе, например, выходила на сцену с сигаретой во время тура Cowboy Carter, а исполнительница Сабрина Карпентер курила через вилку в клипе на песню Manchild.

Среди звезд, популяризирующих курение, оказались и актер Джереми Аллен Уайт, рэперша Charli XCX, певица Эддисон Рей и исполнительница Lorde. Кроме того, трендом курение назвал и блогер Джаред Овиатт, который ведет популярный аккаунт, посвященный курящим звездам.

По словам Овиатта, сейчас новый контент для блога появляется каждую неделю, а ранее ему приходилось публиковать старые фотографии знаменитостей.

"Меня удивляет, что сейчас звезды вроде Дуа Липы открыто размещают снимки с сигаретой к себе в ленту", - заявил он.