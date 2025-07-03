Мужчина случайно нашел на пляже шипастого «зеленого инопланетянина»

В Великобритании мужчина гулял по пляжу с собакой и нашел странное существо, похожее на зеленого инопланетянина. 62-летний Саймон Паркер рассказал о своей находке изданию What's The Jam, передает Day.Az.

Мужчина, проживающий в валлийском городе Конуи, увидел на песке таинственное животное продолговатой формы примерно 15 сантиметров в длину с зелеными щетинками и шипами по бокам. "Был отлив, я шел вдоль кромки воды, когда заметил что-то необычное на песке. Оно не выглядело живым, но цвета щетинок по бокам были видны очень отчетливо", - рассказал он.

Британец сфотографировал животное и после поиска в интернете выяснил, что это морская мышь - вид морских многощетинковых червей из семейства Aphroditidae. Несмотря на скромные размеры, эти существа являются хищниками. Они охотятся на мелких рачков и моллюсков и могут съесть добычу втрое больше себя.

Как пишет What's The Jam, морские мыши не являются редкими животными, однако часто прячутся в песке, поэтому на них не обращают внимания.