В сети восхитились внешностью Николаса Холта после смены имиджа

В сети восхитились внешностью английского актера Николаса Холта после смены имиджа.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась на странице издания Just Jared в Instagram.

Звезду сериала "Молокососы" запечатлели на улице, когда он направлялся на пресс-конференцию перед премьерой фильма "Супермен". 35-летний артист предстал перед камерой в темно-коричневом топе без рукавов, заправленном в брюки в тон. При этом он продемонстрировал мускулы на руках и окрашенные в блонд волосы.

Пользователи высказались о внешности Холта в комментариях. "Блонд выглядит хорошо", "Какой горячий", "Мне нравится блонд", "Будто только сошел с подиума", "Дайте ему главную роль, а его стилисту - прибавку", - заявили юзеры.