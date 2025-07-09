Кейт Миддлтон снялась с принцем Уильямом в бриллиантовой тиаре

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в шифоновом платье с тиарой снялась с супругом, принцем Уильямом.

Как передает Day.Az, фото опубликовано в Instagram.

Кейт Миддлтон была запечатлена в красном шифоновом макси-платье Givenchy, которое дополнила тиарой с бриллиантами и массивными серьгами. Принцессе Уэльской уложили волосы и сделали макияж с темными тенями и розовой помадой. Старший сын короля Великобритании предстал перед камерой в белой рубашке, черном фраке и туфлях. Фото было сделано перед государственным банкетом по случаю визита президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит.

22 марта 2024 года жена принца Уильяма сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.