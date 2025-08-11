Самый опасный медведь в мире покалечил трех женщин на ферме

В Индии медведь-губач пробрался на ферму в штате Тамилнад и набросился на трех женщин. Об этом сообщает The Hindu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в четверг, 7 августа, недалеко от города Пулиангуди. Губач, считающийся самым опасным для людей медведем в мире, покалечил женщин в возрасте 43, 44 и 53 лет около девяти часов утра. Фермерши подняли крик, с соседних полей прибежали другие рабочие и прогнали зверя.

Травмы получили все три индианки. Сильнее всех пострадала старшая. Она находится в клинике при медицинском колледже в критическом состоянии.

Нападение медведя вызвало волну протестов. Фермеры заявили, что местный департамент лесного хозяйства ничего не делает, чтобы защитить людей от хищников. Чтобы обратить внимание на ситуацию, люди перекрыли ближайшее шоссе.

Фермеры потребовали установить электрические ограждения вокруг полей. На место прибыли сотрудники полиции. Им удалось успокоить протестующих и восстановить движение.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.