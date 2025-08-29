Впавшая на два месяца в кому девушка рассказала о пугающих галлюцинациях

Пользовательница Reddit с ником Astroares рассказала о том, что из-за полученного в результате травмы повреждения мозга два месяца провела в коме.

Как передает Day.Az, по словам девушки, это время по ощущениям было больше похоже не на длительный сон, а на бесконечные галлюцинации.

"Мне казалось, что прошло много времени, но я не могла точно определить, сколько именно. При этом я не слышала звуков и не чувствовала никаких запахов, но эти месяцы не исчезли из моей жизни - у меня были странные и пугающие галлюцинации", - написала автор.

Она уточнила, что ее видения были связаны с болезненными медицинскими процедурами, что отчасти могло быть отражением действительности, так как она была в реанимации. Кроме того, ей виделись пытающиеся воспользоваться ею педофилы и другие неприятные картины. Также девушка во время комы пребывала в полной уверенности, что она находится в госпитале в Копенгагене, хотя она никогда не бывала ни в этом городе, ни вообще в Дании.

"Я знаю, что родители включали мне аудиосообщения от моих друзей, но я их не слышал. Интересно, что после выхода из комы я знала наизусть две песни моего любимого исполнителя, которые никогда раньше не слышала, и я точно знаю, что родители включали мне и его треки, пока я была в реанимации", - добавила девушка.