Мужчина сделал ДНК-тест и узнал правду о своих детях

В Китае мужчина сделал ДНК-тест и узнал, что не является отцом своих детей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Mothership.

Мужчина по фамилии Чжоу из провинции Хэнань был женат 13 лет. За это время у них с супругой родилось трое детей. При этом он подолгу не бывал дома по работе. Со временем китаец стал подозревать, что жена родила детей не от него. Он поделился своими подозрениями с соседом, и тот согласился с ними. "Разве ты не видишь, что твоя дочь похожа на твоего двоюродного дядю?" - спросил он Чжоу.

После этого мужчина действительно обратил внимание, что дочь и младшие близнецы очень похожи на его родственника. В итоге Чжоу тайно сделал тест на отцовство. Выяснилось, что все они были не его. Жена китайца отмалчивалась, а его двоюродный дядя отказался пройти ДНК-тест.

В итоге Чжоу подал на развод и потребовал от жены 150 тысяч юаней компенсации. Женщина первоначально отказалась платить, но при этом переехала жить в троюродному дяде бывшего мужа. В августе она согласилась выплачивать Чжоу по 10 тысяч юаней.

Китаянку также обвинили в нарушении гражданского кодекса, однако какое наказание ей может за это грозить, не сообщается.