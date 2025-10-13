Девушка выпила бокал вина в гостях у коллеги и стала причиной его развода с женой

Пользовательница Reddit с ником рассказала Intrepid-Pea-4329 о том, как стала причиной развода коллеги. Проблема возникла из-за того, что девушка и ее приятель допили дома у мужчины вино, которое также хотела попробовать его супруга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам автора поста, коллега давно приглашал ее в гости и в итоге девушка согласилась, прихватив с собой своего друга. Едва постучав в дверь квартиры коллеги, они услышали, как его жена недовольно спрашивает у супруга, ждет ли он гостей. Когда же визитеров впустили внутрь, женщина заявила, что ее не предупреждали об этом, а потому, хотя она и готовит пасту, на четверых ее не хватит. Коллега тут же сказал, что гости могут угощаться всем, что найдут в холодильнике и в итоге они разделили на двоих салат в пластиковом контейнере из службы доставки.

"Жена коллеги говорит: "Мне стыдно, что я не приготовила на всех, у меня осталось немного отличного вина, можете разделить его, если хотите". Мы соглашаемся, она достает бутылку и ставит ее на стол. Внутри, наверное, меньше одного бокала, но мы с другом допиваем, пока женщина возится с пастой на кухне", - написала автор.

Вскоре после этого хозяйка дома вернулась с кухни с пустым бокалом с очевидным намерением налить немного вина и себе. Поняв, что бутылка пуста, она сказала автору, что не давала ей разрешения допивать напиток. Следом она сказала своему мужу: "Это последний раз, когда ты приводишь таких людей в мой дом". Затем заявила, что уходит спать. Неловкий вечер еще продолжался какое-то время, но гости в итоге ушли.

"На следующий день коллега подошел ко мне в офисе и сказал: "У меня плохие новости. Моя жена разводится со мной". Она обвинила его во всех смертных грехах после нашего ухода, и особенно в том, что я допила вино. Оказывается, это стало последней каплей для нее в неудачно складывавшемся браке", - заключила автор поста.