Девушка вышла замуж за миллионера и сбежала в другую страну с пустыми руками

Пользовательница Reddit с ником MindClear7865 рассказала о том, как вышла замуж за миллионера и через некоторое время сбежала в другую страну с пустыми руками. По словам девушки, до этого она получила высшее образование в Великобритании, но после отправилась на каникулы к родителям домой - в Индию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Они посадили меня перед собой и сказали, что мне пора жениться. Они нашли мне парня из той же касты, единоверца, из хорошей семьи и с отличным достатком - в хорошие периоды он зарабатывал по миллиону долларов в год. Я согласилась встретиться с ним, через неделю мы уже были помолвлены, а через несколько месяцев - женаты. Я согласилась, поскольку он обещал, что мы переедем в Великобританию, когда у нас появятся дети", - написала автор.

Однако спустя пару лет брака девушка узнала, что муж ей постоянно изменяет. Она пригрозила ему разводом, однако в ответ столкнулась с непониманием со стороны как своих родителей, так и родителей мужа - распавшийся брак стал бы пятном на репутации обеих семей. Супруг после этого начал изменять ей еще чаще и более открыто.

"Я поняла, что больше так продолжаться не может. У меня не было своих денег, потому что он не разрешал мне работать, а моя семья считала, что ответственность за меня теперь несет муж, поэтому там мне тоже никак помогать не стали. В итоге меня спас брат, который дал мне необходимую сумму, и я сбежала", - рассказала девушка.

За прошедшие с тех пор пять лет MindClear7865 успела, вернувшись в Великобританию, обзавестись новой семьей: она снова вышла замуж и родила ребенка для своего нового супруга. Несмотря на то, что она не столкнулась с преследованием со стороны первого мужа, она предпочла сменить имя.