Известная турецкая актриса поделилась "сторис" с азербайджанской песней

Популярная турецкая актриса Демет Оздемир, которая сейчас исполняет главную роль в сериале "Eşref Rüya", сделала интересную публикацию в социальных сетях.
Как сообщает Day.Az, актриса разместила в своих Instagram-историях видео, опубликованное ее сестрой Дерья Оздемир, тем самым поделившись им со своими подписчиками. Демет сопроводила видео словами "Я тоже люблю тебя", выразив таким образом свою любовь к сестре.
На фоне ролика звучит песня "Bahar sənsiz" в исполнении Шовкет Алекперовой - покойной Народной артистки.
