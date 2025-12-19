Как Айсель Агаева окунулась в детство

Азербайджанский блогер Айсель Агаева показала свои новогодние подарки в стиле 1990-х годов.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм, отметив: "В подарках важны не вещи, а эмоции. Я будто в детство окунулась".