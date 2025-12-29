https://news.day.az/popularblog/1805892.html Севда Яхъяева получила самый трогательный подарок в день рождения - ВИДЕО Певица Севда Яхъяева поделилась трогательным моментом из личной жизни. В день своего рождения артистка рассказала, что самый ценный подарок для неё - дочь Айла, передает Day.Az. По словам Севды, трёхлетняя девочка впервые самостоятельно поздравила маму со словами "С днём рождения, мама".
Певица призналась, что голос, взгляд и само присутствие дочери переполнили её сердце, и подчеркнула, что бесконечно любит своего ребёнка.
