https://news.day.az/popularblog/1806319.html Айнишан Гулиева поделилась предпраздничным настроением - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева поделилась с подписчиками в Instagram фрагментами своего домашнего вечера. Как передает Day.Az, в опубликованном видео она показала, как проходит её повседневная суета, которая на этот раз напоминала настоящую предпраздничную подготовку.
Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева поделилась с подписчиками в Instagram фрагментами своего домашнего вечера.
Как передает Day.Az, в опубликованном видео она показала, как проходит её повседневная суета, которая на этот раз напоминала настоящую предпраздничную подготовку.
Айнишан предстала в элегантном красном платье, колдовала на кухне, наполняя дом ароматами и уютной атмосферой. Завершилось видео символичным жестом - блогер позвонила в колокольчик, добавив ролику лёгкую интригу и настроение ожидания.
