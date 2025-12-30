Айнишан Гулиева поделилась предпраздничным настроением

Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева поделилась с подписчиками в Instagram фрагментами своего домашнего вечера.

Как передает Day.Az, в опубликованном видео она показала, как проходит её повседневная суета, которая на этот раз напоминала настоящую предпраздничную подготовку.

Айнишан предстала в элегантном красном платье, колдовала на кухне, наполняя дом ароматами и уютной атмосферой. Завершилось видео символичным жестом - блогер позвонила в колокольчик, добавив ролику лёгкую интригу и настроение ожидания.